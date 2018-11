An der Einmündung des Grenzhöfer Wegs in die K 9702 ereignete sich der Unfall. Foto: Alex

Eppelheim/Heidelberg. (pol) Weil sie vermutlich das Stoppschild übersehen hatte, verursachte die 49-jährige Fahrerin eines Volvo gestern kurz vor 15 Uhr an der Einmündung des Grenzhöfer Wegs in die Kreisstraße 9702 einen Zusammenstoß mit dem Opel eines 35 Jahre alten Mannes. Dies teilte die Polizei mit. Der Opel schleuderte in den angrenzenden Acker. Die Frau und der Mann mussten mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Der Verkehr aus Richtung Plankstadt wurde an der Unfallstelle vorbeileitet, die aus Richtung Wieblingen kommenden Fahrzeuge wurden über den Grenzhof umgeleitet. Die Autos mussten abgeschleppt werden mussten, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 5000 Euro.