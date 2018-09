Meckesheim. (cm) Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Meckesheim und Eschelbronn ist gestern Morgen eine Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 74-Jährige gegen 8.28 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Eschelbronner Straße von Eschelbronn kommend in Richtung Meckesheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache, so die Beamten weiter, kam sie dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und gegen eine Böschung.

Daraufhin überschlug sich der Wagen und kam auf der Wiese zum Stehen. Die Fahrerin, die laut Polizei wegen einer Erkrankung von der Gurtpflicht befreit war, wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geholt und mit dem Rettungswagen in die Chirurgie in Heidelberg gebracht. Dort verstarb sie gegen 10 Uhr.

Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Meckesheim, Mönchzell und Eschelbronn mit insgesamt 20 Personen. Sie mussten zunächst davon ausgehen, dass die Fahrerin eingeklemmt ist und befreit werden muss. Dies war jedoch nicht der Fall. Gemeinsam mit dem Notarzt leitete die Feuerwehr sofort die Versorgung ein.