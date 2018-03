Von Inge Hanselmann

Meckesheim. "Dem Vergessen entrissen, jüdisches Leben im Kraichgau." So heißt die Wanderausstellung, die in Ausschnitten in den Räumen des Jugendtreffs im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zusammengestellt ist. Die heutige Generation mit der jüdischen Kultur vertraut machen und den früheren jüdischen Mitbürgern ihre "Gesichter" zurückgeben, das wollen die Bilder und Texte auf den 17 ansprechend gestalteten Tafeln. Zwei von ihnen beschäftigen sich speziell mit dem jüdischen Leben in Meckesheim. Sie wurden aus Recherchen einer Arbeitsgruppe zusammengestellt und von Manuel Drees als Roll-ups in die Informationsschau eingefügt.

Bürgermeister Hans-Jürgen Moos lobte die Arbeit der aktiven Gruppe. Die Beschäftigung mit dem schwierigen Thema trage dazu bei, dass sich die tragische Geschichte von Nationalsozialismus und Rassenhass nicht wiederholen könne, sagte er.

Ein umfassendes Bild lokaler jüdischer Geschichte und des Brauchtums vermittelte Dr. Edith Wolber während eines ersten Rundgangs den Besuchern: 900 Jahre jüdische Siedlungsspuren im Kraichgau in ihrer ganz eigenen, manchmal fremd anmutenden Ausprägung. Das Befolgen der uralten überlieferten jüdischen Vorschriften und die Regeln, die die Obrigkeit immer wieder willkürlich diesem Volk auferlegte, gab der Bevölkerungsgruppe einen besonderen Charakter: Nur gewisse Berufe waren möglich, Landbesitz war nicht erlaubt, spezielle Speisezubereitungen mussten beachtet werden, und auch an ihrer Kleidung waren Juden zu erkennen.

Die Ethnologin Wolber hatte sich gut in das Thema eingearbeitet, erzählte anschaulich und wusste die Besucher zu fesseln. Man lernte, dass "Zedoka" Mildtätigkeit gegen Arme bedeutet, dass das rituelle Reinigungsbad "Mikwe" heißt, und Speisen "koscher" sein müssen. Besonders wenn's ums heimische Meckesheim ging, nickten die anwesenden Zeitzeugen zustimmend. Die "Judde-Schul" war ein Begriff, als jüdisch war das Gasthaus "Zur Krone" bekannt, und das große jüdische Geschäft Neuberger in der Friedrichstraße war mit seinem schönen Schaufenster gut in Erinnerung.

Die Meckesheimer Synagoge ist seit 1937 in Privatbesitz. Die zu klein gewordene jüdische Gemeinde verkaufte sie, als kein eigenes Bethaus mehr bestehen konnte. Der jüdische Friedhof war von 1897 bis 1936 Begräbnisstätte und blieb von der Zerstörung verschont. Als Einzelpersonen sind die Kurzwarenhändlerin Lina Stein und ihr Sohn Heinz bis heute in Erinnerung. Ebenso der 22. Oktober 1940, als die letzten im Dorf lebenden jüdischen Mitbürger zur Deportation zum Bahnhof geführt wurden.

"Dieses Unrecht niemals zu vergessen" ist das Anliegen des Mahnmalprojekts, an dem das Spielmobil im Kraichgau mitarbeitet. Hier setzt sich Bernhard Berger seit Jahren mit großem Einsatz ein. 2011 entstand in diesem Rahmen die Gedenkstätte am Dammweg, wo symbolträchtig ein Bahnsteigkantenstein und ein Stück Eisenbahnschiene zusammengefügt sind.

"Meckesheim - Gurs" steht da geschrieben. Letzteres ist der Ortsname des schrecklichen Lagers am Fuß der Pyrenäen, wohin die badischen Juden von den zentralen Bahnhöfen der hiesigen Region gebracht wurden. Mit ihren Namen sollen die jüdischen Opfer in Erinnerung bleiben, sagte Elisabeth Hilbert, die zusammen mit Michael Heitz aus dem Vorstand des Vereins "Jüdisches Leben Kraichgau" bei der Ausstellungseröffnung anwesend war.

Zwei dieser Namen haben bereits für viel öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt: Fred und Menachem aus Hoffenheim. Der Film über die Tragik ihrer Leben stand für die neunten Klassen der Karl-Bühler-Schule ebenso auf dem Programm wie ein Rundgang durch Meckesheim auf der Suche nach jüdischen Spuren und der Besuch der Ausstellung.

Für die Öffentlichkeit ist die sehenswerte Schau im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Meckesheim am heutigen Samstag von 14 bis 18 Uhr und morgen, Sonntag, von 10 bis 14 Uhr geöffnet.