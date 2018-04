Die Tage der Sparkassenfiliale in Mückenloch sind gezählt. Ab Anfang Februar müssen die Kunden ihre Geschäfte in der Filiale im benachbarten Dilsberg erledigen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Eigentlich hatte die Sparkasse Heidelberg schon im Oktober letzten Jahres bekannt gegeben, dass sie im neuen Jahr in der Region rund um Heidelberg einige Filialen schließen wird: nämlich jene in Gaiberg, Gauangelloch, Altneudorf und Waldwimmersbach sowie die in den beiden Neckargemünder Stadtteilen Waldhilsbach und Mückenloch. Da jedoch Waldhilsbach wegen der inzwischen schon geschlossenen Geschäftsstelle der Volksbank Neckartal besonders betroffen ist, konzentrierten sich die Rettungsbemühungen auf diesen Stadtteil - und Mückenloch geriet dabei offenbar etwas in Vergessenheit. So war in der Resolution des Gemeinderates nur Waldhilsbach erwähnt.

In Mückenloch war man deshalb vor einigen Tagen überrascht, als die Sparkasse Heidelberg ihre Kunden per Brief über die nun bevorstehende Schließung der Filiale am Ort informierte. Am kommenden Montag, 16. Januar, will der Ortschaftsrat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung ab 20 Uhr im örtlichen Rathaus einen letzten Rettungsversuch starten. Doch der kommt wohl zu spät.

Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser (SPD) hat den Punkt "Schließung der Filiale Mückenloch der Sparkasse Heidelberg zum 3. Februar 2017 - Beratung und Verabschiedung einer Resolution" auf die Tagesordnung gesetzt. Auslöser dafür war der Brief der Sparkasse, den er als Kunde erhalten hat. "Ich kann die Gründe der Sparkasse nachvollziehen, aber es trifft vor allem die älteren Bürger, die nichts mit dem Internet am Hut haben", sagt er. Bergsträsser gibt zu, dass seine Hoffnung auf eine Rettung gering ist - zumal die Sparkasse in Mückenloch auch weniger Kunden habe als die Volksbank. Die Mückenlocher müssten nun zur Sparkassenfiliale in Dilsberg, wo es - anders als im Ort - auch einen Geldautomaten gebe. Waldwimmersbach sei keine Alternative, weil auch dort die Filiale schließt. Der Ortsvorsteher regt einen mobilen Geldautomaten an, der einmal die Woche nach Mückenloch kommen könnte. Einen solchen "Zaster-Laster" habe er einmal in Landau gesehen.

Bürgermeister Frank Volk sagt, dass ihn die Ankündigung der Schließung der Sparkassenfiliale in Mückenloch schon im Oktober weniger überrascht habe als jene in Waldhilsbach. Dass Mückenloch bisher im Schatten von Waldhilsbach stand, erklärt er mit der Forderung nach einer Resolution durch Waldhilsbachs Ortsvorsteherin Anne von Reumont. "Die Resolution war ein grundsätzliches Zeichen und nicht nur auf Waldhilsbach bezogen - Mückenloch war zwar nicht explizit erwähnt, aber gedanklich eingeschlossen", so Volk. Die Schließungspläne der Sparkasse hätten ihn besonders entsetzt, weil die Stadt einer der Gewährträger sei. "Hier ist die Verbindung größer als zu anderen Banken", erklärt Volk. Trotzdem habe die Stadt keine Einwirkungsmöglichkeit auf solche wirtschaftlichen Entscheidungen. Der Bürgermeister wünscht sich als Alternative einen Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker, die Volksbank und Sparkasse gemeinsam betreiben. Die angedachte Lieferung von Bargeld per Bote sei mit einer Hemmschwelle verbunden.

Doch an diesem Plan hält die Sparkasse fest. Deren Sprecher Harald Schuster bestätigte gegenüber der RNZ, dass die betroffenen Filialen letztmalig am 3. Februar geöffnet sind - jene in Gaiberg am 30. Januar und jene in Altneudorf am 1. Februar. Die Berater vor Ort hätten "gezielt" mit ihren Kunden gesprochen und individuelle Lösungen gefunden. "Wenn sie niemanden haben, der ihnen Geld bringen kann, bringen wir es je nach Bedarf vorbei", sagt Schuster. Die Sparkasse habe sich die Schließungsentscheidungen nicht leicht gemacht und gründlich überlegt, sodass man diese "nicht revidiert, wenn Gegenwind kommt". Die Neckargemünder Resolution habe zwar nicht zur Rettung geführt, aber dazu, dass man verstärkt auf Kundenbedarf eingehe. "Die Kunden haben Verständnis und akzeptieren die Filialschließungen, ohne dass sie aber erfreut darüber sind", so Schuster.