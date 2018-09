Neckargemünd. (nah) Das Thema "Umbau des Sanitär- und Umkleidebereiches der Banngartenhalle" gehörte nach Ansicht des Gemeinderats schon lange auf den Tisch. Deshalb war die Resonanz in der jüngsten Sitzung des Gremiums auf die Ankündigung, dass noch in den Sommerferien mit den Arbeiten begonnen werden sollte, sehr positiv. Vonseiten der Stadtverwaltung hieß es, dass wenige Tage zuvor der Bauantrag zur Sanierung und Umnutzung der Banngartenhalle, die auch in eine Mehrzweckhalle fortgeschrieben werden soll, vorliege.

Bürgermeister Horst Althoff erinnerte daran, dass das Vorhaben schon vor einigen Monaten im Hauptausschuss vorgestellt worden sei. Der Umbau betreffe den Sanitär- und Umkleidebereich, aber auch den Brandschutz. Eine bauliche Veränderung wird hierzu auf der Westseite erfolgen, dort soll ein zweiter Rettungswegs entstehen.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg müsse den Bauantrag noch genehmigen, sagte der Bürgermeister. Wichtig sei auch, dass noch in den Sommerferien gebaut werden könne. Denn gerade um die Brandschutzbestimmungen einzuhalten, könne kein weiterer Aufschub geduldet werden. Die Umnutzung in eine Mehrzweckhalle ist im Bauantrag erfasst. Mit diesem wird sich auch der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr bei seiner Sitzung am heutigen Dienstag um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses befassen.

Frank Volk (FW) begrüßte die Behandlung des Themas sehr. Vor allem ein zweiter Rettungsweg sei wichtig. Auch Karl-Albert Schubert (SPD) freute sich, dass eine Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereiches in Angriff genommen wird. Darauf warte man schon seit zwei Jahren.

Der Zustand der Räumlichkeiten sei nicht mehr annehmbar, meinte Christian Rupp (CDU). Dem Bürger müsse signalisiert werden, dass sich endlich etwas tue. Gerade für die Vereine sei die Nutzung als Mehrzweckhalle von Bedeutung.

Petra Groesser und Thomas Schmitz-Günther (beide Grüne) mahnten an, dass beim Umbau auch in Richtung Klimaschutz gedacht werden müsse - so zum Beispiel etwa bei der Beleuchtung oder der Isolierung von Rohren.

Die Kosten für den Umbau sollen sich auf etwa 485 000 Euro belaufen. Um keine Einschränkung in der Nutzung der Halle vornehmen zu müssen, wird die Sanierung in zwei Teilen realisiert.