Bammental. (fi) Der zweite feucht-fröhliche Lange Freitagabend im Jubiläumsjahr bescherte dem Waldschwimmbad erneut eine große Gästeschar: Ihre 80 Jahre sieht man der Anlage nicht an. Manche sind sogar erstaunt, wenn dieses runde Jubiläum für ein öffentliches Freibad genannt wird. "We are the champions", das Musikduo "Kings Cross" sang beschwingt diesen Titel. Einige werden sich so gefühlt haben anlässlich des Jubiläums. Klaus-Peter Wiegemann ist immerhin schon seit 37 Jahren Schwimmmeister. Er kennt auf der Anlage jede Leitung sowie jeden Hahn und sorgt mit seinem Kollegen Carsten Kresser dafür, dass sich die Besucher nicht nur wohl, sondern auch in Zusammenarbeit mit der DLRG auch sicher fühlen können.

Bei angenehmen Außentemperaturen und Wassertemperaturen zwischen 25 und 28 Grad waren zu dieser "Langen Nacht am Beckenrand" auch noch einige Schwimmer in den Becken. Die durften das, denn neben guter Musik und umfangreicher Speisekarte war zum Jubiläum bis 22 Uhr statt bis 20 Uhr geöffnet. Kiosk-Betreiber Günther Horsinka und sein Team hatten alle Hände voll zu tun. Wer sein eigenes Grillgut mitbrachte, konnte dieses auf einem eigens dafür bereitgestellten Grill zubereiten. Der Eintritt zu diesem gemütlichen Abend im Freibad war übrigens moderat.

Ein Blick in die Geschichte des Waldschwimmbades: Im Jahr 1960 hatten Erwachsene 20 Pfennig und Kinder 15 Pfennig Eintritt zu zahlen. Im Büro des Schwimmmeisters sind einige ältere Dokumente und Fotoaufnahmen zu finden. Wie kam es zum Bau eines Freibades? Die Alternative der Bammentaler zu den Vorgaben des Arbeitsdienstes im Jahr 1931 war bescheiden: entweder Trockenlegung der Wiese Richtung Mauer oder Bau eines Freibades. Die Entscheidung fiel zugunsten des letztgenannten Projekts.

Im August 1933 konnte das "Bammentaler Schwimm- und Sonnenbad" schließlich eröffnet werden. Das "Heidelberger Tageblatt" schrieb damals von einer Rekordzahl von 1500 Besuchern "für dieses ländliche Bad" am ersten Wochenende. Vorgegeben war die Förderung von 5500 Tagewerken bei Gesamtkosten von 9850 Reichsmark. Es kam wie bei vielen Bauprojekten heutzutage auch: Aus den 9850 wurden 23 200 Reichsmark. Was den Gemeinderat damals in Harnisch versetzte. Er fühlte sich in die Irre geführt, zumal ursprünglich nur ein Gemeindeanteil von 1600 Mark vorgesehen war. Das Bad sollte wieder zugeschüttet werden, so die Meinung.

Eine neuerliche Kalkulation ermittelte einen Kompromiss von 16 000 Mark. Der Bau ging weiter. Und am Ende waren es doch die ursprünglichen 23 000 Reichsmark. Dennoch: Das Bad hat die Jahrzehnte überstanden, wurde renoviert und saniert, eine fast ganzjährig in Betrieb befindliche Kneippanlage mit eigener Quelle wurde vom Förderverein errichtet. Neueste Attraktion ist der Fußmassageweg. Grund genug, mit Freude auf die 80 Jahre zurückzublicken.

Nicht ganz so weit, aber bis in die 70er-Jahre gingen Peter Marin (Schlagzeug, Gitarre) und Joe Feigenbutz (Gitarre, Bass) zurück. Überraschend: Die Ohren hörten den Sound einer großen Band, aber die Augen sahen nur die beiden Musiker. Gute Stimmung im Waldschwimmbad war also am Freitagabend garantiert.