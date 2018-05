Fetzig in jeder Hinsicht: 'Barbed Wire' ließ es auf der Bühne krachen und setzte sich mit Lichteffekten gekonnt in Szene. Foto: Fink

Von Roland Fink

Meckesheim. "Das ist die Stelle zum Mitklatschen." Sänger Frank musste das nicht zweimal sagen. Es war sogar völlig unnötig, das Publikum in der Meckesheimer Auwiesenhalle zu animieren. Eine Super-Stimmung wie schon lange nicht mehr herrschte beim legendären FC Rock. Ob das an der verflixten 13 lag? Seit dieser Anzahl von Jahren veranstaltet der FC Germania nämlich schon die Musiknacht in der Meckesheimer Festhalle. Zum dritten Mal in Folge wurde die Band "Barbed Wire" verpflichtet, das scheint mit ein Garant für den Zustrom zu sein.

Ob Erfolgshits der "Toten Hosen", ob Deutsch, Englisch oder Italienisch, die sieben Jungs und Evelin sind sofort heiß, brauchen keine Aufwärmzeit. Die Bühnenshow ist professionell, die Scheinwerfer wissen genau, wohin das Licht muss - und Benny, Fabian oder Sven kennen die Effekte aufs Beste.

Die Band setzt auf Musik zum Soforteinstieg, es wird eine heiße Nacht in der Auwiesenhalle. Bandgründer Rainer hat eine Formation zusammengebracht, die in großem Ensemble zusammen mit Alex und Rafi die Stimmung bringt. Sowohl die Jugendlichen als auch die zahlreichen Junggebliebenen sind sofort Feuer und Flamme.

Für die Fußballer des FC Germania Meckesheim Mönchzell ist die Organisation und die Durchführung des FC Rock nicht zuletzt einer der Höhepunkte im Vereinsjahr. "Ich habe 63 Helferinnen und Helfer auf der Liste", meldet Kulturwart Georg Lamade. Hinter der Bühne, an den drei Bars, da geht es fast so eifrig zu wie vor der Showbühne. Getränke werden herangeschafft, das Leergut entsorgt, Brötchen gerichtet. "In diesem Jahr waren wir im Vorverkauf schon recht früh ausverkauft", berichtet Lamade. Dass alkoholfreie Getränke mit im Angebot sind, zeigt, dass die Veranstalter es auch mit dem Jugendschutz ernstnehmen.

Die Band "Rockabout Aces" aus Meckesheim hat am Erfolg ebenfalls ihren Anteil. Sie ist die Vorgruppe, sorgt für die richtigen Temperaturen, ohne dass vor der Halle vorgeglüht werden muss.

Mit "Barbed Wire" war wieder die Band engagiert, die im Moment auch überregional mit einer spektakulären und aufwändigen Show tourt. Die Laser rasen über die Bühne, während Evelin sich in ein enges Korsett gezwängt hat. Da genügt ein Scheinwerfer, um nicht nur ihre Stimmqualitäten ins rechte Licht zu rücken. Moderne Lichttechnik, eine 27 000- Watt-Anlage, Pyroelemente, Feuersäulen, eine Videowand, sechs LED-Wände, eine beleuchtete Showtreppe, das alles lässt keine Wünsche offen. Das ist das Drumherum. Was allerdings nichts wäre ohne die Musik, die von den acht Akteuren von der Bühne aufs Publikum losgelassen wird. Party und gute Laune, beim FC Rock ist das immer wieder garantiert.