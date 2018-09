Nußloch. (axe) Das Einzige, das Zündstoff enthält, fehlte: die Stellungnahme der Stadt Leimen. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat von Nußloch mit den Eingaben aus der frühzeitigen Beteiligung von Bürgerschaft, Behörden und Trägern öffentlicher Belange zur Änderung eines Teilbereichs des Bebauungsplans "Freizeitgebiet Lichtenau". Gegen diese Änderung hat Leimen etwas - und hatte um Fristverlängerung gebeten. Doch Nußloch wies das Ersuchen ab: Das Verfahren würde dadurch um mindestens einen Monat verzögert und die Große Kreisstadt könne sich ja im Zuge der neuerlichen Beteiligung äußern.

Die besagte Planänderung soll den Weg frei machen für ein kleines Hotel, das der Pächter des Restaurants "Lichtenau am See" erbauen möchte (wir berichteten). Dazu sieht der Entwurf die Ausweisung eines Sondergebiets "Hotel" vor, wo bislang eine Grünfläche eingezeichnet ist. Auf dem 17 Ar großen Areal soll ein dreigeschossiges Gebäude mit Flachdach für 15 Apartments und zwei Personalwohnungen entstehen, dessen maximale Traufhöhe auf 9,5 Meter und dessen maximale Grundfläche für die Hauptanlagen auf 370 Quadratmeter begrenzt wurde.

Das geplante "Guesthouse am See" grenzt aber auch an Leimens Stadtteil St. Ilgen. Und dort will man eine am Angelsee gelegene Herbergsstätte nicht haben. Die Nachbarn aus der Stadt befürchten eine erhöhte Verkehrsbelastung und den damit einhergehenden Lärm, obschon ein Gutachten eine Steigerung des Geräuschpegels in der Franz-Lehar-Straße um gerade einmal 0,1 Dezibel prognostiziert hatte - nicht wahrnehmbar für das menschliche Gehör.

Entsprechend unbeeindruckt und ohne nennenswerte Aussprache sandte der Nußlocher Gemeinderat das Vorhaben per einstimmigem Votum in den nächsten Verfahrensschritt: Der gebilligte Entwurf nebst Bauvorschriften geht in die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit. Was bislang auf den Schreibtischen des örtlichen Bauamtes eingetroffen war, war kaum der Rede wert.