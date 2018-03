Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Welche Spielgeräte sprechen ältere Menschen an und lassen sie aktiv werden? CDU-Gemeinderätin Anne von Reumont hatte Bedenken, ob die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgelegte Planung wirklich ins Schwarze trifft. Zwei neue Kinderspielplätze soll es im Neubaugebiet in Kleingemünd geben, die vom Erschließungsträger der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung errichtet werden.

Der obere Spielplatz zwischen Savoyer Weg und Kraichgaustraße wird für Kleinkinder und Kinder bis acht Jahre konzipiert. Der untere Spielplatz befindet sich in einem Teil der Grünanlage oberhalb des Hanna-Weis-Platzes und soll eine Begegnungsstätte für Jung und Alt werden. Nach Diskussion einigte man sich schließlich, für den Generationenspielplatz die Erkenntnisse von Studien mit einfließen zu lassen.

Mit der Planung des Spielplatzes im oberen Bereich ging das Gremium konform. Die Kosten für die Spielgeräte, die das Bauamt und Thomas Rehberger vom Bauhof in Abstimmung mit dem Erschließungsträger auswählten, werden bei rund 30 000 Euro liegen. Beim Spielplatz für Jung und Alt wollte man neben dem "Standardprogramm" Schaukel, Sandkasten und Rutsche auch Elemente wie Hüpfscheiben, Balancierbalken und Balancierklötze installieren, die für Kinder, Eltern und Großeltern gleichermaßen interessant sein sollen und rund 10 000 Euro kosten werden. Recyclingkunststoff sollte hierbei als Material Verwendung finden, sagte Stadtbaumeister Dr. Franz-Georg Scheffzyk bei der Vorstellung in der Sitzung des Rats.

Ein Spielplatz für Kleinkinder

Anne von Reumont nahm Bezug auf Frankfurter Studien, die untersuchten, welche Geräte auf einem Generationenspielplatz Sinn machen und wirklich genutzt werden. Thomas Schwenk (Grüne) pflichtete ihr bei und wünschte sich eine Beteiligung des Vereins "Werkstatt" und von Bürgern. Schließlich bestehe kein Zeitdruck und die Planungsworkshops könnten ab dem Monat Januar oder Februar tagen. Der Spielplatz könne dann im Spätjahr gebaut werden. Für Recyclingkunststoff konnte sich SPD-Gemeinderat Winfried Schimpf nicht erwärmen. Er hätte lieber Materialien, wie sie die "Werkstatt" verwendet, gesehen.

Frank Volk von den Freien Wählern wollte in der Zusammenkunft des Gremiums nicht einzelne Spielgeräte diskutieren, sondern die Entscheidung der Stadtverwaltung überlassen. Jens Hertel von der SPD schlug ebenfalls vor, fachlichen Rat beim Generationenspielplatz einzuholen, welche Geräte auch für Senioren geeignet seien. Er nannte Holz als bevorzugtes Material. Thomas Schmitz-Günther (Grüne) warb unter der Regie der "Werkstatt" ebenfalls für eine Beteiligung von Familien und Kindern im Neubaugebiet bei der Planung der Spielplätze, die auf diese Weise ein echtes Willkommen in der Stadt erleben würden.