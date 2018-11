Bundestagskandidat Lars Castellucci am Klavier, Norbert Hofmann, Landrat a.D., Karin Hartmann, Landtagskandidatin in Hessen, und MdB Christine Lambrecht (v.l.). Fotos: Fink

Von Roland Fink

Neckarsteinach. Die Genossen waren selber baff, wie eingespielt der zu diesem länderübergreifenden Treffen auftretende Projektchor die Arbeiterlieder intonierte. Aus den Ortsvereinen Abtsteinach, Hirschhorn, Neckarsteinach, Waldwimmersbach, Dilsberg und Mückenloch, Neckargemünd, Schönau und Heiligkreuzsteinach, aus Rothenberg und Beerfelden waren sie ins Bürgerhaus "Zum Schwanen" in Neckarsteinach gekommen. Die hier gezeigte Wanderausstellung "150 Jahre deutsche Arbeiterbewegung und 150 Jahre SPD" war schließlich nicht alle Tage zu sehen. Trotz unterschiedlicher Kommunalverfassungen, trotz differenzierter Parteigliederungen in Hessen und Baden-Württemberg war diese Veranstaltung bestens besucht. Oder gerade deshalb so begeistert aufgenommen.

Nach dem Grußwort von Bürgermeister Herold Pfeifer und dem Willkommen von Gastgeber Ralf Kern als Ortsvorsitzendem traten die Männer des Chores auf. Alles Rote, bis auf einen: Karl Schmelzer, CDU-Stadtrat aus Schönau, hatte die Genossen seit einigen Wochen unter seine Fittiche genommen. Als Dirigent des evangelischen Kirchenchores im Klosterstädtchen ist er zwar mehr dem klerikalen und liturgischen Liedgut zugetan. Doch Bürger- und Arbeiterlieder einzustudieren - das machte auch ihm Freude: "Vor allem hatte ich die ausgesprochen seltene Gelegenheit, dass ein Schwarzer bei den Roten den Ton angeben kann, wo gibt es das sonst?" Alle zeigten sich tolerant und so konnte das Revolutionslied "Die Gedanken sind frei" überzeugend vorgetragen werden.

Der Bundestagskandidat im Rhein-Neckar-Kreis, Lars Castellucci, referierte über die Vorgeschichte von 1863, über Ferdinand Lassalle, seine Ideen und seine Ansätze des nationalstaatlich orientierten Sozialismus. Eine, die bereits da ist, wo Castellucci hin möchte, ist Christine Lambrecht. Die Bundestagsabgeordnete aus dem hessischen Wahlkreis Bergstraße konnte mit ihrem Vortrag zum Geschehen am 23. März 1933 die Spannung noch steigern. An diesem Tag hat das Parlament in der Krolloper gegen die Stimmen der 94 SPD-Abgeordneten das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. "Am Bild von Otto Wels und den Namen der damaligen SPD-Vertreter gehen wir mit Ehrfurcht vorbei, wenn wir im Bundestag den Fraktionssaal betreten", erläuterte Lambrecht.

Sie schilderte das Geschehen um diesen denkwürdigen Tag. "Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht" rief Wels am Rednerpult des Reichstages aus.

"Ob wir rote, gelbe Kragen Helme oder Hüte tragen ..." - Schmelzer und die Sängergenossen trugen ein weiteres Lied vor, das bei den Parteimitgliedern bestens ankam.

Motiviert bis in die Zehenspitzen zum anstehenden Finale im Bundestagswahlkampf zeigten sich alle Anwesenden: "Diese Veranstaltung hat noch einmal einen Schub gegeben", so war zu hören. Von wichtigen Impulsen, von einer Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls über Ländergrenzen hinweg sprach eine andere Teilnehmerin. "Kein schöner Land in dieser Zeit." Alle sangen kräftig mit bei diesem Schlusslied der ungewöhnlichen Gemeinschaftsveranstaltung.