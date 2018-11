Neckargemünd. (pol/rl) Beim Sturz von einem Vordach schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Arbeiter am frühen Freitagnachmittag. Laut Polizeibericht arbeitete der junge Mann gegen 14.10 Uhr an einer Hausfassade in der Elisabeth-Walter-Straße. Er demontierte zusammen mit seinem Chef ein etwa 60 Kilo schweres Vordach, wobei beide auf Leitern standen. Plötzlich verlor der 20-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zusammen mit dem Vordach knapp drei Meter in die Tiefe.

Bei dem Aufprall erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Während Landung und Start des Hubschraubers, der den Notarzt zum Unfallort flog, war die B 45 kurz gesperrt. Der Schwerverletzt kam per Krankenwagen in eine Klinik.