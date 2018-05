Von Willi Berg

Leimen/Heidelberg. Ein 35-Jähriger soll eine junge Frau in seinem Büro in Leimen vergewaltigt haben. Seit Mittwoch muss sich der Mann deshalb vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Der Angeklagte wird von Andrea Combé verteidigt, die auch Jörg Kachelmann vertreten hatte. Ihr neuer Mandant stammt aus Serbien. Er desertierte während des Krieges aus der Armee und floh in die Bundesrepublik, wo er eine Deutsche heiratete. Die Ehe wurde inzwischen geschieden. Der Mann sitzt seit Ende September 2012 in U-Haft.

Laut Anklage lockte er die Frau in der Nacht des 22. September 2012 unter einem Vorwand in das Büro und verging sich an ihr. Der gelernte Autoelektriker bestreitet die Tat. Vielmehr hätten beide einvernehmlich Sex miteinander gehabt. Und zwar nicht in seinem Büro, sondern in einem Wohnmobil auf dem Hof des kleinen Betriebes. Er habe die Frau zuvor in einem Lokal getroffen. "Ich habe gespürt, dass sie was von mir will und mehr geht", sagte er vor Gericht. Er habe ihr einen Putzjob angeboten und das Büro gezeigt. Als er sie dort küsste, sei sie "positiv überrascht" gewesen. Da es kein Bett gab, seien beide später ins Wohnmobil gegangen. "Der Sex war ganz normal", behauptete er.

Anders steht es in der Anklageschrift. Demnach lockte er die Frau in sein Büro, verschloss die Tür und ließ den Rollladen herunter. Dann habe er das schreiende und sich heftige wehrende Opfer auf dem Fußboden vergewaltigt. Die Frau habe Schmerzen erlitten und Hämatome davongetragen, sagte Oberstaatsanwältin Christiane Vierneisel.

Dass die Frau ihn dieses Verbrechens beschuldigt, erklärte sich der Angeklagte so: Sie habe sich ausgenutzt gefühlt, weil er nur auf ein sexuelles Abenteuer aus war. Er räumte ein, dass er sie mit dem Putzjob geködert habe. Später habe er gemerkt, dass sie mehr von ihm wollte als nur diese eine Nacht. Doch "noch eine Frau dazu" - das wollte er nicht, wie er vor Gericht sagte. Deshalb reagierte er auch nicht, als sie ihn am Tag darauf angerufen und eine SMS geschickt habe.

In seine Wohnung habe er die Frau in jener Nacht nicht mitnehmen wollen, da er in demselben Haus eine "offene Beziehung" führte. In dem Wohnmobil habe er sich schon früher sexuell vergnügt. Aber "innerlich" habe er aufhören wollen mit den vielen Liebschaften, um sich nur einer zuzuwenden.

Während der Aussage des mutmaßlichen Opfers wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll am 10. April verkündet werden.