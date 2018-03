Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wieder Ampel-Ärger in Neckargemünd: Am Tag eins der Altstadt-Baustelle sah es noch so aus, als würden größere Verkehrsprobleme ausbleiben. "Der Tunnel packt den zusätzlichen Verkehr", sagte ein Polizeisprecher am Montag gegenüber der RNZ. Ja, der Tunnel schon. Aber nicht die große Kreuzung an der Friedensbrücke. Diese ist nun völlig überlastet, weil sich der aus Richtung Kleingemünd kommende Verkehr nicht mehr in die Altstadt und in den Tunnel verteilt, sondern wegen der Sperrung nun alle in die Röhre müssen. Aufgrund der recht kurzen Grünphase stauen sich die Autos kilometerweit zurück - zeitweise bis Neckarsteinach, also vier Kilometer.

Dass es zu den Hauptverkehrszeiten an der Kreuzung zu Rückstaus kommt, ist nicht neu. Daran haben sich die Autofahrer schon gewöhnt. Doch diese Dimension ist neu. Wie Leser der RNZ berichteten, stauten sich die Autos am Dienstag gegen 17 Uhr von der Kreuzung an der Friedensbrücke bis nach Neckarsteinach zurück. Dort standen dann auch Autofahrer, die Richtung Ziegelhausen und gar nicht über die Friedensbrücke wollten. Kleingemünd entpuppt sich als Nadelöhr.

Die Ampel in Richtung Elsenztal beziehungsweise Hollmuth-Tunnel würde immer nur fünf bis sechs Autos durchlassen, meinte eine Leserin. "Ich habe über eine Stunde von Neckarsteinach bis zur Kreuzung benötigt, es muss dringend etwas passieren." Die Stadt würde gerne etwas ändern, doch ihr sind die Hände gebunden. Zuständig für die Ampelschaltung ist das Landratsamt.

Dort weiß man um das Problem, erklärte Kreissprecher Berno Müller gestern gegenüber der RNZ. "Ja, diese Beobachtungen wurden an uns herangetragen", so Müller. "Wir schauen jetzt, ob an der Ampel etwas kaputt ist, was zu einer kürzeren Grünphase führt." Gestern Morgen beauftragte das Landratsamt eine Spezialfirma mit der Überprüfung.

Die Signalanlage an der Friedensbrücke sei schon alt, die vorhandenen Steuerelemente gebe es heute gar nicht mehr. "Wenn etwas kaputt ist, müssten wir alles umrüsten." Die Firma soll auch überprüfen, ob die Grünphase verlängert werden kann. "Das geht aber nur in Nuancen und führt an anderer Stelle zu längeren Rotphasen", erklärt Müller. "Einer leidet immer drunter." Dann würden nämlich die Autos aus Richtung Tunnel und Elsenztal, die nach Heidelberg wollen, länger an der Ampel stehen. Und auch dort gibt es jetzt schon Staus. "Wenn wir die ganze Ampelschaltung verändern, gibt es nur noch mehr Durcheinander", so Müller. Wegen der Baustelle in der Altstadt habe es keine Überlegungen gegeben, etwas an der Ampelschaltung zu ändern.

Nicht außer Acht lassen dürfe man den "Ferieneffekt", meint der Kreissprecher. In den vergangenen Wochen sei auf den Straßen weniger los gewesen. Wegen der schlagartigen Zunahme des Verkehrs mit dem Ferienende käme vielen die Standzeit an der Ampel länger vor, obwohl es dieselbe wie vor den Ferien sei. "Ich will das Problem aber nicht kleinreden", sagt Berno Müller.

Polizeisprecher Jürgen Engelhardt sagte gestern gegenüber der RNZ, dass Autofahrer in den Stoßzeiten jetzt zehn bis 15 Minuten länger von Neckarsteinach nach Neckargemünd brauchen. Das Problem durch die Sperrung der Hauptstraße sei "zu erwarten" gewesen. Daran könne man aber nichts ändern. "Aus Sicht der Polizei ist die Ampel optimal eingestellt", sagte Jürgen Engelhardt weiter.

Es ist nicht der erste Ampel-Ärger in Neckargemünd: Nach der Eröffnung der Altstadtumgehung sorgten die schlechten Ampelschaltungen an den Tunneleinfahrten für einen Boykott der Röhre. Und jetzt sehen die Autofahrer wieder rot - nur eben an einer anderen Stelle.