Von Thomas Frenzel

Region Heidelberg. Der Countdown läuft. In drei Tagen beginnt für 33 Schulklassen zwischen Eberbach, Neckargemünd und Sinsheim der große "Zeitungsflirt 2013". Dieses Bildungsprojekt, das seit über zehn Jahren von der Volksbank Neckartal und der Rhein-Neckar-Zeitung getragen wird, macht für vier Wochen die Zeitungslektüre zum täglichen Unterrichtsstoff. Das Ziel klingt gleichermaßen einfach wie anspruchsvoll: Förderung der Lese- und damit auch der Medienkompetenz.

Dabei ist mit Medienkompetenz weniger der praktische Umgang mit Facebook, Twitter & Co. gemeint. Hier ist die heutige Smartphone-Jugend ihren Altvorderen in aller Regel sowieso überlegen. Hier steht eher der richtige, sprich: der sichere Umgang mit den Netzwerken auf dem Programm.

Weitaus wichtiger im Umgang mit diesen elektronischen Medien ist beim "Zeitungsflirt", wie die jungen Leute sich die unüberschaubare Informationsflut zu Nutze machen können. Und das geht nun mal nicht ohne die Fähigkeit, das Lesen wirklich zu beherrschen und es nicht nur als die lautmalende Kombination von Buchstabenkolonnen zu begreifen. Wer den Sinn des Gelesenen nicht versteht, dem nützt auch dessen Informationsgehalt nichts.

Genau hier setzt die Bildungsinitiative von Volksbank Neckartal und Rhein-Neckar-Zeitung an. Sie nutzt das gleichermaßen breitgefächerte wie kurzweilige Angebot der regionalen Tageszeitung, um Lust aufs Lesen und auf eine Begegnung mit neuen Themen zu machen. Mit Themen, deren Charme sich jungen Leuten möglicherweise erst auf einen zweiten oder dritten Blick hin offenbart. Politik, Sport, ja selbst Wirtschaft und Kultur sind auch für junge Leute spannend, so sie sich darauf einlassen und verstehen wollen.

Und nicht zuletzt das Lokale: Hier wird die regionale Tageszeitung besonders interessant. Hier warten die Themen, die quasi vor der Haustür liegen. Sie beflügeln die Diskussion, sie sind nachvollziehbar und auch überprüfbar: Was ist passiert, wie ist es passiert und in welcher Form findet es sich in der Zeitung wieder?

Und da nichts so gut verinnerlicht wird wie das, was selbst praktiziert wird, beschränkt sich der "Zeitungsflirt" auch diesmal nicht auf trockene Theorie. Natürlich geht es in den vier Flirt-Wochen, in denen jeder Teilnehmer täglich eine RNZ kostenlos ins Klassenzimmer geliefert bekommt, um das Entstehen einer Nachricht, um die verschiedenen journalistischen Spielarten wie Bericht, Reportage oder kommentierender Meinung.

Die über 700 "Zeitungsflirter" sollen aber auch selbst aktiv werden. Als Reporter, die sich nicht nur im Internet eine Geschichte zusammengooglen, sondern die hinausgehen ins echte Leben und dort recherchieren, wo es am spannendsten ist: bei den Menschen. Um den jungen Kollegen möglichst viele Türe zu öffnen, erhalten die "Zeitungsflirter" auch diesmal wieder ihren eigenen Presseausweis. Er signalisiert den RNZ-Lesern, dass der vielleicht gar nicht so unterrichtstypische Wissensdurst seinen durchaus gewichtigen und zu fördernden Hintergrund hat.

Zudem lobt die Volksbank Neckartal erneut einen Schreibwettbewerb aus, bei dem es schöne Buchpreise zu gewinnen gibt. Thematisch rankt er sich um das Motto "Jung trifft Alt", greift er das Mit- und womöglich auch das Gegeneinander der Generationen auf.

Und schon heute freut sich die Redaktion auf die möglichst vielen Beiträge, die aus der Feder der "Zeitungsflirter" stammen und sich - nebenbei bemerkt - auch ganz freien Themenstellungen widmen können. Denn auch diesmal werden die Beiträge der Flirtreporter in eine Sonderausgabe der RNZ münden, von der eines schon jetzt feststeht: Sie wird extrem lesenswert.