Von Sabine Geschwill

Eppelheim. "Ich hatte nicht den Eindruck, dass unsere Schüler sehr erschrocken waren", meinte Brigitte Berken zu der Themenauswahl für das schriftliche Deutschabitur. Wie im ganzen Land ging es auch für 56 Schülerinnen und Schüler des Eppelheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums gestern Vormittag pünktlich um 8 Uhr mit dem Fach Deutsch los. Fünf Themen standen zur Auswahl. "Bei den literarischen Themen kann man viel vorbereiten und lernen", so Berken, die Lehrerin am Bonhoeffer-Gymnasium ist.

Bei der ersten Aufgabe, der vergleichenden Betrachtung, hätte sie sich für die Schüler lieber einen modernen Roman statt eines Dramas gewünscht. Zu vergleichen waren "Dantons Tod" von Georg Büchner mit Max Frischs "Homo faber" und "Agnes" von Peter Stamm. Sie schätzte daher, dass in diesem Jahr viele Schüler die freien Themenvorschläge auswählten. Hier konnte man sich zwischen dem Verfassen eines Essays über "Sehnsucht - die Bedeutung eines Gefühls" oder einer Analyse und Erörterung eines nicht fiktionalen Textes entscheiden (siehe auch Metropolregion). 330 Minuten hatten die Schüler Zeit, ihre Gedanken und ihr Wissen zu dem von ihnen gewählten Thema zu Papier zu bringen. "Das ist ein Marathon, da sind die Schüler in jeder Hinsicht gefordert", wusste Schuldirektor Bernhard Fellhauer.

Die Deutschabiturschüler von Brigitte Berken hatten zum Abiturstart als Glücksbringer kleine Glückskäfer auf ihren Tischen liegen. "Es ist wichtig, den Schülern morgens die Aufregung zu nehmen", machte Berken deutlich. Für die langjährige Lehrerin am Bonhoeffer-Gymnasium war es das letzte Abitur vor der Pensionierung. Sie hat ihren Schülern aus Erfahrung geraten, früh schlafen zu gehen, sich für den Prüfungstag etwas Bequemes anzuziehen und sich eine Uhr mitzunehmen, da Handys beim Abitur verboten sind.

Schulleiter Bernhard Fellhauer hatte vor Abiturstart die Aufgabe, die Schüler ausreichend und umfangreich zu belehren. "Selbstverständlich dürfen keinerlei unerlaubte Hilfsmittel verwendet werden. Außerdem müssen alle elektronischen Geräte weg vom Körper", verdeutlichte er. Schreibutensilien, Glücksbringer und reichlich Verpflegung sind auf den Tischen hingegen erlaubt. "Wer am Abiturtag krank ist, sollte dies gleich sagen und den Nachtermin ins Auge fassen", erklärte der Schuldirektor. Ansonsten riet er den Schülern: "Nutzt die Zeit, die ihr zur Verfügung habt, voll aus."

Heute steht die Mathematikprüfung auf dem Abiturprogramm. Am morgigen Freitag folgt Französisch, am Montag geht es weiter mit Englisch und am Dienstag sind schließlich alle Nebenfächer an der Reihe.