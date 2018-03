Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Bürgermeister Horst Althoff brachte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates den Haushaltsentwurf 2013 ein und stellte das Zahlenwerk vor. Mit einer Zuführungsrate von 1,7 Millionen Euro sei es ein ungewöhnlicher Haushalt, wie man ihn wohl nicht mehr so schnell zu sehen bekommt. Obwohl Neckargemünd mit einem überdurchschnittlichen Schuldenstand im Vergleich zu den anderen Gemeinden Baden-Württembergs zurechtkommen muss, werde das zur Verfügung stehende Geld gut investiert in zahlreiche Maßnahmen, die die Infrastruktur in der Kernstadt und in den Ortsteilen wieder ein Stück verbessern würden.

Althoff sprach von einem guten und ausgewogenen Haushaltsentwurf und hoffte, dass die darin ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von 850.000 Euro nicht benötigt werde. Sein Dank galt den Mitarbeitern des Kämmereiamts für die gute Zusammenarbeit. Nach der Beratung des Haushaltsplanentwurfs im Gemeinderat in Klausurtagungen ist mit einer Verabschiedung im März zu rechnen.

Von den erhöhten Finanzzuweisungen durch Land und Bund dank einer guten wirtschaftlichen Entwicklung profitiert auch die Stadt. Doch trotz positiver Veränderungen hätten sich circa zwei Drittel der Kreisgemeinden weiter verschuldet, wie die Rechnungsergebnisse bis 2011 ausweisen. Auch deshalb mahne das Landratsamt eine sorgfältige Überprüfung der Ausgaben an und Bürgermeister Horst Althoff versprach, dass auch dies ein Thema in der Klausursitzung am 23. Februar sein werde. Die Stadt wolle in der Konsolidierung nicht nachlassen.

Dank einer positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr mit Mehreinnahmen konnten 800.000 Euro an Schulden getilgt werden. Der Schuldenstand pro Kopf habe sich auf 734 Euro eingependelt und betrage insgesamt 10,2 Millionen.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans liegt bei 41,7 Millionen Euro, davon nimmt der Verwaltungshaushalt 35,1 Millionen Euro ein und der Vermögenshaushalt 6,6 Millionen Euro. Mehrzuweisungen erhält die Stadt vom Land für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung. Diese zusätzlichen Mittel bringen die dringend erforderliche Entlastung, denn mit der Verbesserung des Angebots geht auch ein erhöhter Personalaufwand einher. Weniger Finanzausgleichsumlage muss die Stadt zahlen und auch bei der Kreisumlage bleibt mehr Geld in der Tasche, sodass diesmal eine stattliche Zuführung an den Vermögenshaushalt zusammenkommt. Im vergangenen Jahr rechnete man demgegenüber mit einer umgekehrten Zuführung von 176.000 Euro. Auf jeden Fall versetzt dies die Stadt in die Lage, die Mindesttilgung in Höhe von 835.000 Euro erbringen zu können.

Um alle Investitionen durchzuführen, ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1,5 Millionen Euro erforderlich. Diese wird Ende 2013 dann 2,5 Millionen Euro betragen. Eingeplant wird auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 850.000 Euro. Den größten Posten im Vermögenshaushalt nehmen die Baumaßnahmen mit 4,8 Millionen Euro ein. Dabei investiert die Stadt vor allem in die Sanierung der Hauptstraße und der Kanalisation. Dringend notwendig ist auch die Erneuerung der Sanitäranlagen in der Erich-Kästner-Schule und in der Banngartenhalle, betonte der Bürgermeister. 500.000 Euro nimmt die Stadt auch für die Erneuerung des Straßennetzes in die Hand.