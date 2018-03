Meckesheim. (rw) Im vergangenen Jahr war Premiere und jetzt, beim 400. Mannheimer Maimarkt, sind die Heimatfreunde aus Meckesheim, Eschelbronn, Neidenstein und Epfenbach auf der Aktionsfläche der Metropolregion Rhein-Neckar wieder dabei. Dazu noch zur Eröffnung, am Samstag, 27. April, wo sich die Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur auf der Messe ein Stelldichein geben wird.

Edelgard Seitz, die Organisatorin vom "Verband Rhein-Neckar" erinnerte sich im Januar an die emsigen Museumsmacher aus dem Kraichgau und fragte an, ob man in diesem Jahr denn wieder Lust hätte, mitzumachen. Die Entscheidung für eine erneute Beteiligung fiel schnell. Die Heimatfreunde aus den vier Ortschaften beteiligen sich mit unterschiedlichen Präsentationen auf dem Messestand, der unter dem Motto "Naherholung und Ausflugsziele" steht.

Der Begriff "Aktionsfläche" wird dabei durchaus wörtlich genommen, denn handwerkliche Tätigkeiten stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Die alte Schulstube der Meckesheimer Heimatfreunde wird an die Zeiten von Schiefertafeln und Rohrstock erinnern. Ein Malermeister erklärt, wie früher mit Schablonen und Walzen gearbeitet wurde, an der Drechselbank fliegen die Holzspäne und der Schuster stellt kleine Näharbeiten und Reparaturen an alten Schuhen vor. Wer kann sich heute noch vorstellen, was ein "Kupfertreiber" oder "Schindelmacher" ist? Auch das wird am Messestand demonstriert.

Info: Zu sehen sind die Akteure am Samstag, 27. April, auf dem Mannheimer Maimarkt in Halle 35 von 9 bis 18 Uhr am "Stand der Region".