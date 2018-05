Sandhausen. (heb) Bürgermeister Georg Kletti durfte selbst Hand anlegen und natürlich mit Erlaubnis der Polizei versuchen, mit einem Einbruchswerkzeug ein Sicherheitsfenster aufzuhebeln. Vergeblich. Dabei hinterließ er jede Menge Fingerabdrücke. Diese Erfahrung ermöglichte ihm der Sicherheits-Truck des Landeskriminalamts (LKA) bei seinem Stopp in Sandhausen. Rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit informierten Kriminaloberkommissarin Patricia Wickert und ihr Team zusammen mit Hauptkommissar Klaus Franz vom Sandhäuser Polizeiposten über den Schutz von Haus und Wohnung.

In der Mobilen Beratungsstelle waren verschiedene Systeme und Vorrichtungen ausgestellt, die geeignet sind, Einbrecher oder Diebe abzuschrecken oder auch abzuhalten. Was an Sicherheitsvorrichtungen sinnvoll sei, das könne man nicht pauschal sagen, so Wickert. Es sei ein Unterschied, ob man mitten in einem belebten Wohngebiet in einem Reihenhaus oder einer Etagenwohnung wohne oder in einem frei stehenden Einfamilienhaus am Wald. Da die Gegebenheiten von Fall zu Fall unterschiedlich seien, biete die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch eine kostenlose sicherungstechnische Beratung vor Ort an, auch daheim.

Laut Wickert empfiehlt die Polizei im allgemeinen mechanische Sicherungen, Elektronik dagegen nur bei Bedarf. "Bewegungsmelder sind sinnvoll, denn Einbrecher scheuen das Licht", sagte Wickert. Videoüberwachung als Zugangskontrolle für den Eingang sei mittlerweile nicht mehr teuer. Und wer abends ausgehe, könne sich die Aufnahmen auf sein Handy senden lassen.

Wickert erläuterte die ausgestellten Sicherheitsfenster. Bei der Verriegelung böten als "Pilzköpfe" ausgeführte Sicherheitsschließzapfen besondere Sicherheit, da sie den Aushebelschutz für das Fenster deutlich erhöhten. Sicherheitsglas sei so ausgelegt, dass die äußere Scheibe aus normalem Fensterglas relativ leicht zu Bruch gehe, was bei einem Einbruchsversuch zu entsprechendem Lärm führe, das innen gelegene Folienglas den Einbrecher aber eine ganze Weile aufhalten könne.

Vorhandene Fenster könnten auch jederzeit für 200 oder 300 Euro nachgerüstet und mit abschließbaren Griffen versehen werden, erläuterte Wickert anhand eines Beispiels. Auch Mieter könnten so ihre Wohnung sicherer gestalten. Kellerschächte seien häufig ein Schwachpunkt, sagte sie und zeigte Möglichkeiten, sie zu sichern. Querriegel empfahl sie als zweckmäßige Lösung. Die ausgestellten Beispiele waren nach DIN-Norm geprüft. Baumarktprodukte seien nicht zu empfehlen, so Wickert. Für alle Vorrichtungen gebe das LKA eine landesweite Liste mit zertifizierten Herstellern heraus.

"Sind Einbrüche in Sandhausen ein Thema?", wollte Kletti wissen. Im letzen Jahr hätte Einbruchsdelikte wieder leicht zugenommen, sagte Wickert. Ein gewisses Risiko stelle die Nähe zur Autobahn dar, denn die Täter wären schnell weg.

Alle Sicherungsvorkehrungen seien gut, sagte Kommissarin Wickert. Doch der beste Schutz seien immer noch wachsame Nachbarn.

Fi Info: Kostenlose Beratung bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0 62 21 / 99 12 34.