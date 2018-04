Mauer. (tri) Zum Tagesordnungspunkt "Baugesuche" lag dem Gemeinderat jetzt ein Nachtrag bezüglich der Errichtung von Stützmauern mit Geländeaufschüttung und Sichtschutzwänden in der Göler-von-Ravensburg-Straße vor. Die Mauer aus Natursteinblöcken ist bereits errichtet, doch Höhe und Länge entsprechen laut Vortrag nicht den Vorschriften des Bebauungsplanes: Die Stützmauer aus Natursteinen ist höher als 1,50 Meter, der Sichtschutzzaun ist elf Meter lang und zwei Meter hoch. Einige Vor-Ort-Termine seien anberaumt gewesen, um die Sachlage zu bewerten.

Es hieß, dass seit November 2013 die Verwaltung mit dieser Bauangelegenheit intensiv beschäftigt sei, denn es gebe Einsprüche der Nachbarn und große nachbarschaftliche Diskrepanzen. Schließlich habe sich der Bauherr nicht an die ihm von der Verwaltung vorgelegten Baupläne gehalten. Die Gemeinde habe die Angelegenheit zur Klärung an das Kreisbauamt weitergeleitet, das die Sache rechtlich überprüfen und entscheiden soll, wie es weitergeht.

Josef Gindele (CDU) meinte: "Ich finde es nicht gut, dass das Landratsamt entscheiden soll, die Gemeinde muss dafür sorgen, dass die Bauvorschriften auch eingehalten werden." Daraufhin erwiderte Bürgermeister John Ehret: "Die uns eingereichten Baupläne lauteten anders als das, was dann gebaut wurde." Daher empfehle er, dass das Kreisbauamt dieses Problem behandelt, das man auch nach vielen Gesprächen nicht lösen konnte.

Joachim Frühauf (parteilos): "Ich denke, wir wären in diesem Fall der Klärung überfordert, es ist gut, wenn das Landratsamt hier sachlich alles klärt." Aber die Entscheidung über eine nachträgliche Genehmigung solle der Gemeinderat treffen, die Fakten müssten auf den Tisch, was hier korrekt ausgeführt worden sei und was nicht. Dem widersprach Gottfried Sommer (CDU): "Der Bau entspricht nicht den Bauvorschriften, und die zuständige Behörde ist daher das Landratsamt." Ehret erklärte, dass es viele Gespräche mit Bauherr, Nachbarn und der Handwerksfirma gab. Doch jetzt müsse das Kreisbauamt entscheiden, was mit der Mauer passieren soll.