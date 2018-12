Von Michael Endres

Region Heidelberg. Wie die Apfelernte in diesem Jahr ausfällt, lässt sich in der Region rund um Heidelberg nicht pauschal sagen. Vielfach muss mit einem Totalausfall gerechnet werden, auf anderen Streuobstwiesen brechen bereits die Bäume unter der Last der Früchte zusammen, berichtet Gerhard Geiss vom Kraichgau Raiffeisenzentrum Meckesheim. Er koordiniert die Obstannahme der Genossenschaft für die Filialen in Eppingen, Bonfeld, Meckesheim, Sinsheim, Hüffenhardt, Kürnbach und Neidenstein, damit die Äpfel der Region zu "leckerem Saft von hier" verarbeitet werden können.

Früher dienten die Früchte der Natur hauptsächlich der Mosterzeugung - doch der Apfelwein mit einem Alkoholgehalt zwischen 5,5 und sieben Prozent hat als Vespertrunk an Bedeutung verloren. Ursprünglich sind die Streuobstwiesen in erster Linie für die Ernährung und Vitaminversorgung der Bevölkerung angelegt worden - heute wird Obst nur noch in besonders begünstigten Regionen wie der Kraichgau, Bodenseeregion oder am Oberrhein intensiv angebaut.

Die Raiffeisengenossenschaft Kraichgau hat aus der Not eine Tugend gemacht: Hauptsächlich nutzen die Kunden das Obst für ihr so genanntes "Saftkonto". Hier erhält der Lieferant eine Gutschrift, die nachher beim Kauf von Obstsäften und Fruchtnektaren in den Raiffeisenmärkten verrechnet wird. Es ist aber ebenso möglich, das Obst gegen Bezahlung abzuliefern. "Ob sich das lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden", sagt Geiss. Denn je nach Auszahlung der Mostereien und dem regionalen Obstangebot erhält man zwischen vier und zehn Euro je 100 Kilogramm abgelieferter Äpfel, "da darf man die Arbeit mit dem Aufsammeln aber nicht rechnen", wiegelt Gerhard Geiss ab.

Für dieses Jahr ist noch kein Marktpreis ausgehandelt worden, das legen die Mostereien zusammen mit dem Raiffeisenzentrum frühestens Ende August fest. Der Großteil der Kunden bevorzugt die Möglichkeit des Saftkontingents - also der Gutschrift. Übrigens rechnet man mit einer Ausbeute von rund 60 Liter Saft je 100 Kilogramm Äpfel.

Die Mostereien, mit denen das Kraichgau-Raiffeisenzentrum seit Jahren zusammenarbeitet, garantieren die ausschließliche Verwendung von heimischem Obst, während bekanntermaßen "Discountsäfte" vielfach aus Obstsaftkonzentrat hergestellt werden - und das kommt mittlerweile aus China, Argentinien und Brasilien. Der "Apfelsaft von hier" ist zwar einige Cent teurer als die Angebote bei den Discountern, "aber die Qualität steht in einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis", wirbt Gerhard Geiss für den Durstlöscher aus der Region.

"Wir rechnen mit einem durchwachsenen Erntejahr", meint Gerhard Geiss, "vielleicht sogar bis zu 30 Prozent weniger als 2011". Im letzten Jahr sind bei den genannten Filialen des Kraichgau-Raiffeisenzentrums in der gesamten Kampagne zusammen 3500 Tonnen Saft- und Mostäpfel angeliefert worden.

"In einem unterdurchschnittlichen Jahr haben wir eine Menge von 500 bis 2000 Tonnen, aber auch 5000 Tonnen sind keine Seltenheit", sagt Gerhard Geiss. Nur im Raiffeisenmarkt Meckesheim werden Birnen zur Saftherstellung angenommen - "das aber nur auf Nachfrage und an zwei Erfassungstagen", erklärt Geiss. Hintergrund: Die Birnen verderben sehr schnell und müssen umgehend bei den Mostereien verarbeitet werden.