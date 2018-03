Meckesheim. (aham) Hat das Elsenztal den Anschluss verpasst? Noch nicht, hofft eine neu gegründete Interessengemeinschaft. "Anschluss jetzt" nennt sie sich und macht sich stark für einen A 6-Anschluss Dielheim-Meckesheim. Doch ihr Bestreben gleicht einem Kampf gegen Windmühlen, denn der Planfeststellungsbeschluss für den sechsspurigen Ausbau der Autobahn zwischen Rauenberg und Sinsheim steht bereits. Und nur im Rahmen dieser Erweiterung würde die Ausfahrt gebaut. Die Betonung liegt auf "würde". Denn die Pläne sehen keine neue Ausfahrt vor, lediglich eine Behelfsausfahrt für Polizei und Rettungskräfte bei Balzfeld.

Das ist nichts Neues. Nur, dass diese Pläne seit Kurzem "bestandskräftig" sind, wie es im Amtsdeutsch heißt. Das bedeutet: "Nach dem Baurecht ist der Planfeststellungsbeschluss gültig", erklärt Uwe Herzel vom Regierungspräsidium. "Ob sich daran etwas ändert, entscheidet der Bund."

Und das ist die Chance, die die neue Interessengemeinschaft wittert. "Wir wollen das Thema am Laufen halten", sagt Meckesheims Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. Denn die Elsenztalgemeinde hat - auch wenn Moos das lieber in den Hintergrund stellen würde - die Initiative angestoßen, dafür auch Geld bereitgestellt. Über die Summe hüllt sich der Rathauschef in Schweigen.

Ziel von "Anschluss jetzt" ist es, "ein Umdenken zu erreichen", wie es auf einem Faltblatt heißt. Dafür soll die Öffentlichkeit mobilisiert werden, mit Plakaten, Autoaufklebern und besagten Flugblättern sollen möglichst viele Bürger für das Vorhaben gewonnen werden - und somit den Bund überzeugen, doch noch eine Ausfahrt Dielheim-Meckesheim zu bauen.

Bislang hält sich das Interesse an der Interessengemeinschaft allerdings noch in Grenzen. Nur etwa 35 Mitglieder aus dem gesamten Elsenztal sind der Initiative in den letzten Wochen beigetreten. Das liegt vielleicht auch daran, dass eine Mitgliedschaft nicht kostenlos ist. Privatpersonen zahlen 50 Euro, Unternehmen zwischen 300 und 3000 Euro. Die Beiträge würden direkt in die Kampagne fließen, erklärt Hans-Jürgen Moos. "Die Homepage, das Material, Layout, Veranstaltungen, Personal, das alles kostet Geld."

Doch die "Investition" würde sich lohnen, meint der Meckesheimer Rathauschef. Er stellt folgende Rechnung auf: Wenn ein Spediteur beispielsweise nicht mehr über Sinsheim auf die Autobahn fahren muss, dann spart er 30 Minuten Zeit und Sprit. "Das macht einen Profit von 300 Euro im Jahr."

Doch auch, wenn sich die Anschluss-Unterstützer nicht von dem Planfeststellungsbeschluss abschrecken lassen - Moos: "Wenn alles an Formalien scheitern würde, würde es heute auch kein Stadion in Sinsheim geben" - gibt es einen nicht zu unterschätzenden Gegner. Und dieser heißt Dielheim.

Die Auf- und Ausfahrt würde schließlich auf der Gemarkung des Weinbauortes entstehen. Wo Moos ein "zartes Pflänzchen sieht, das sich gut entwickelt", ist im Dielheimer Rathaus eine ganz andere Meinung tief verwurzelt: "Wir sind ganz klar gegen den Anschluss", sagt Dielheims Bürgermeister Hans-Dieter Weis und lässt dabei keinen Raum für Interpretationen offen.

Es gebe einen eindeutigen Gemeinderatsbeschluss, wonach ein Autobahnanschluss nur in Verbindung mit einer Umgehungsstraße gutgeheißen würde. Diese wurde gestrichen und damit habe sich auch die Anbindung zur A 6 erledigt, so Weis. Der Grund für den Widerstand: In Dielheim befürchtet man eine Blechlawine. "Wenn auf der Autobahn Stau ist, würde uns der Umleitungsverkehr drohen", so Weis. Dass sich der Bund über die Dielheimer Wünsche hinwegsetzen würde, glaubt Weis nicht: "In der Vergangenheit wurde noch nie ein Planfeststellungsbeschluss gegen den Willen einer Gemeinde verändert."