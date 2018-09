Von Elisabeth Hinz und Christoph Moll

Neckarsteinach. Es wurde das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen - und am Ende hatte Herold Pfeifer hauchdünn die Nase vorn: Der von der SPD unterstützte Neckarsteinacher Ordnungsamtsleiter gewann die Bürgermeisterwahl und wird neuer Rathauschef in der Vierburgenstadt. Der 56-Jährige setzte sich mit 51,9 Prozent der Stimmen knapp gegen den CDU-Kandidaten Marcus Pritsch aus Gernsheim durch. Dieser erhielt gerade einmal 73 Stimmen weniger. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 65 Prozent.

Tosender Applaus und Jubel kamen auf, als Noch-Bürgermeister Eberhard Petri um 18.40 Uhr das Wahlergebnis verkündete. Der Sitzungssaal des Rathauses platzte schier aus allen Nähten, über 120 Personen - darunter auch die Bürgermeister Marcus Zeitler und Rainer Sens aus Schönau und Hirschhorn sowie der Landtagsabgeordnete Peter Stephan (CDU) - wollten das Ergebnis aus erster Hand erfahren. Und was ist das für ein Ergebnis! Dass es knapp wird, war schon klar, als um 18.09 Uhr die ersten Zahlen aus dem Stadtteil Neckarhausen auf der Leinwand im Rathaus gezeigt wurden. Es folgten die Resultate aus den anderen Stadtteilen. Denkbar knapp war es zum Beispiel in Darsberg. Dort erhielt Herold Pfeifer mit 124 Stimmen nur ein Kreuzchen mehr als Marcus Pritsch. Anders als in Baden-Württemberg können in Hessen übrigens keine anderen Namen auf die Stimmzettel geschrieben werden.

Es knisterte vor Spannung. Nach Auszählung von vier der insgesamt fünf Wahlbezirke lag Herold Pfeifer lediglich 0,5 Prozent vor Marcus Pritsch. Alle warteten gespannt auf den letzten noch ausstehenden Wahlbezirk: Neckarsteinach (Schwanen). Wegen eines technischen Problems tauchten keine neuen Zahlen mehr auf der Leinwand auf, sodass schließlich Bürgermeister Eberhard Petri selbst das Ergebnis bekanntgab. Er gratulierte Herold Pfeifer zum Wahlsieg.

"Ich kann noch gar nicht viel sagen", erklärte ein strahlender und fast sprachloser Herold Pfeifer nach der Bekanntgabe des Ergebnisses gegenüber der RNZ. Er sei voller Vorfreude auf den 1. August, wenn er mit seiner Arbeit als Bürgermeister beginnen könne. Der unterlegene Marcus Pritsch freute sich dennoch über die vielen Stimmen, wie er sagte. Er habe einen erfolgreichen Wahlkampf geführt, der eine Bereicherung für seine Zukunft sei, so der 40-Jährige.

Die Gratulanten standen bei beiden Kandidaten Schlange. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", sagte der Hirschhorner Bürgermeister Rainer Sens. Er wolle zusammen mit Herold Pfeifer die interkommunale Zusammenarbeit ausbauen. Herold Pfeifer sei die "beste Lösung" für Neckarsteinach, sagte Günter Resnikschek (Grüne). Und Dieter Jooß (Freie Wähler) sprach von einem "Achtungserfolg" von Marcus Pritsch. Herold Pfeifer habe den "Heimvorteil" genutzt.

Amtsinhaber Eberhard Petri (SPD) stellte sich nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl. Der neue Bürgermeister tritt sein Amt am 1. August an.