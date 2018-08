Von Christoph Moll

Sandhausen. Knackt Sandhausen bald die 15.000-Einwohner-Marke? 450 Menschen sollen künftig im neuen Baugebiet "Große Mühllach II" ein Zuhause finden - gegenüber der Pferdstriebdüne. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Planentwurf zu und gab ebenso einstimmig grünes Licht für das weitere Bebauungsplanverfahren.

Bürgermeister Georg Kletti meinte, dass Sandhausen eine attraktive Wohngemeinde ist: "Wir haben eine positive Bevölkerungszahl - bei uns werden also mehr Kinder geboren und es ziehen mehr Menschen zu uns als sterben beziehungsweise wegziehen", erklärte er. Aktuell liege die Einwohnerzahl von Sandhausen bei 14.500. Vor 24 Jahren seien es noch 12.500 gewesen.

Der Gemeinderat habe mit dem Baugebiet "Große Mühllach I" bereits auf den steigenden Bedarf reagiert. Weitere innerörtliche Flächen würden nun aber nicht mehr ausreichen. Deshalb wolle man jetzt das angrenzende Gebiet "Mühllach II" "in Anspruch nehmen", so Kletti. Dieses habe eine Fläche von 60.000 Quadratmetern und biete Platz für 111 Grundstücke mit 160 Wohneinheiten.

Ortsbaumeister Michael Schirok erklärte, dass bei der Planung die Anregung aus dem Gemeinderat zu einer lockereren Bebauung als im ersten Bauabschnitt berücksichtigt wurde. "Wir wollen keine Garagenhöfe mehr", sagte Schirok. Es müsse ausreichend Parkraum vorhanden sein. Der nächste Schritt sei nun die vorgezogene Beteiligung der Bürger, die Anhörung der "Träger öffentlicher Belange" und am Ende der Satzungsbeschluss.

Zur Planung erläuterte Schirok, dass die Willy-Brandt-Straße vom ersten ins zweite Baugebiet fortgeführt werde. Ein Kreisverkehr verbinde diese mit der Seegasse und der Straße Am Forst. Es gebe einen verkehrsberuhigten Bereich und zwei Bushaltestellen. Der "Verdichtungsgrad" der Bebauung nehme in Richtung Süden kontinuierlich ab. Dort gebe es die größten Grundstücke mit bis zu 500 Quadratmetern. So sei ein fließender Übergang vom ersten ins zweite Baugebiet gegeben. "Das kann man nicht abrupt ändern." Auf ausreichend Parkraum habe man zudem geachtet.

Für Robert Hoffmann (CDU) ist es das "vorläufig letzte Baugebiet", wie er sagte. Die Erschließung des ersten Teils sei inzwischen fast 20 Jahre her und die Bauplätze seien dort fast alle vergeben. "Sandhausen ist attraktiv, wir brauchen weiteren Raum vor allem für Familien", meinte er. Die jetzige Planung mache einen besseren Eindruck als seinerzeit jene beim Gebiet "Mühllach I", man habe auch an Rad- und Fußwege gedacht. Der Kreisel mache zudem Sinn. "Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt." Hoffmann sprach sich dafür aus, die Kosten für die Fortführung der Lärmschutzwand zur Landesstraße 598 und einen Versickerungsteich - wie schon im ersten Bauabschnitt - nicht auf die Eigentümer umzulegen. Dies sahen alle anderen Gemeinderäte auch so.

Auch Werner Berger (SPD) sprach von einem "sehr gelungenen Plan". Beim Gebiet "Mühllach I" habe man trotz Ideenwettbewerb eine Verdichtung beziehungsweise "Verpressung" bekommen. Dies gelte es zu vermeiden. Detailfragen solle man später im Verfahren klären, meinte Berger. Die Verkehrsführung sei gelungen, auch die "Alleeform" für die verlängerte Seegasse. Berger regte an, eine Straße als "Bürgermeister-Erich-Bertsch-Straße" zu benennen.

Volker Liebetrau (FDP) lobte vor allem die Zahl der Parkplätze, den Bolzplatz sowie den Fuß- und Radweg zur L 598, der Gefahren für Schüler mindere. Die Grundstückseigentümer könnten sich mit der Planung identifizieren. Liebetrau fragte, ob die Lärmschutzwand so lang sein müsse. Diese nehme einen Teil der Sicht auf die Düne. "Wir müssen zumachen und die Anwohner schützen", meinte Ortsbaumeister Schirok. Der Schall von der L 598 sei enorm. Ebenfalls auf eine Frage von Liebetrau sagte Schirok, dass eine Untersuchung laufe, inwieweit ein Nahwärmenetz im Baugebiet wirtschaftlich wäre.

Ralf Lauterbach (Alternative Liste) war "sehr zufrieden". Der Plan sei wegen des guten Nahverkehrsanschlusses "rundum gelungen". Es gebe keine Stichstraßen und die Flächen seien barrierefrei. Passivhäuser seien zudem möglich.