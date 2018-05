Zur Zeit entsteht in der riesigen Baustelle die Bodenplatte. Foto: Fink

Leimen. (fi) Neun Meter in der Tiefe, da wird derzeit die Bodenplatte gegossen. Auf dem Gelände nahe dem Umspannwerk am Falltorweg sind die Arbeiten für das Abwasser und die Wässer aus dem Niederschlagsbereich in vollem Gange. Die Stadt Leimen und der Abwasserzweckverband investieren hier geschätzte 14 Millionen Euro.

Regenüberlaufbecken, Schneckenhebewerk und Regenrückhaltebecken werden hier errichtet. Über 30.000 Tonnen Erde werden von den Lkw und Baufahrzeugen bewegt, Schwerlastkräne waren bereits im Einsatz um vorgefertigte Teile abzuladen. Nach der Fertigstellung wird der größte Teil des Leimener Abwassers hier ankommen und mittels Hebewerk weiter zum Klärwerk nach Sandhausen geleitet.

Über drei rote Container wird das Grundwasser der Baustelle gepumpt. Die Behälter sehen die Autofahrer von der B 3 aus. Die Container sind gefüllt mit Kies, um Eisen und Mangan auszufällen. Das gereinigte Grundwasser wird anschließend dem Landgraben zugeführt.

"Wenn die Bauarbeiten zu Ende sind, sieht man von der Gesamtanlage nichts mehr", meint Rudi Kuhn, Betriebsleiter der Stadtwerke Leimen. Dann wird wieder Gras über die Sache gewachsen sein, die Millionen sind im Untergrund verbuddelt. Aber dennoch gut angelegt.