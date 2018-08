Von Beate Oemler

Neckargemünd. Der Dilsberger Lokaldichter Fidel Mattes hatte schwer zu tragen, als er im Neckargemünder Rathaus bei Bürgermeister Horst Althoff eintraf. Im Gepäck befanden sich 56 Bände gefüllt mit 2600 Gedichten, die er in 35 Jahren verfasst hatte. In lyrischer Form verarbeitet er seinen breiten Fundus an Wissen - von den alten Pharaonen bis Konrad Adenauer und dem Fall der Mauer, aber auch Gedichte über den Dilsberg und Neckargemünd sind darunter. Auf Anregung von Bürgermeister a. D. Oskar Schuster übergab er nun seine Sammlung an die Stadt, damit die poetischen Verse erhalten bleiben.

Bürgermeister Althoff hieß Fidel Mattes herzlich willkommen und bedankte sich für die Bände, die im Stadtarchiv in Ehren gehalten werden sollen: "Sie haben in einer zeitgeschichtlichen Dokumentation alles lyrisch verarbeitet, ebenso über berühmte Persönlichkeiten geschrieben und mit viel Lokalkolorit." Er freute sich über drei Exemplare, die ihm der 81-jährige Dichter persönlich überreichte: "Ich weiß, dass Bürgermeister wenig Zeit haben, deshalb bekommen Sie neben historischen und baden-württembergischen Gedichten auch ein Bändchen mit Kurzgedichten." Damit zählt Althoff nun wie Königin Silvia von Schweden, die Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl zum Kreis der Politiker, die im Besitz von Mattes' gesammelten Werken sind.

Der studierte Jurist finanzierte sich sein Studium als Fahrlehrer und war bis zum Frühjahr in der Fahrlehrerausbildung tätig, wo er in 40 Jahren 3000 Fahrlehrer ausbildete. Seit 40 Jahren wohnt Mattes auf dem Dilsberg und reiste mit seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau um die Welt, unter anderem nach Moskau und San Francisco. "Ich bin auf Goethes Spuren gewandert und habe seine Gedichte mehrfach gelesen." Vor 35 Jahren fing Mattes an, eigene Gedichte zu verfassen, die sich mit Geschichte, Geografie, Politik, Baukunst, Religion, Philosophie und neuerdings auch Astronomie befassen. "Sie haben einen breiten Fundus an Wissen verarbeitet", stellte Bürgermeister Althoff beeindruckt fest.

Geschichte ist eine besondere Leidenschaft des ehemaligen Fahrlehrers, sein Wissen ist phänomenal und fließt in die Gedichte ein. "Die Geschichte bietet allerhand Stoff!" Noch heute hat er Kontakt zur Universität, wo er seit 40 Jahren dem naturwissenschaftlichen Arbeitskreis angehört. Seine Faszination ist nach wie vor spürbar, wenn er über seine Reise durch neun Länder im Nahen Osten berichtet, die er mit Studenten unternahm und in einem Tagebuch festhielt. "Man reist nicht nur, um anzukommen", lautet seine Maxime.

Nachdem er jetzt seinen Beruf aufgegeben hat, will er wieder vermehrt reisen: "Es gibt noch vieles zu entdecken!" Der rüstige 81-Jährige ist nämlich kein bisschen müde, hält sich körperlich und geistig fit. Sein Ziel: Seine Gedichtshefte, die er bisher immer selbst zusammenstellt, will er in gebundener Form verlegen: "Aber erst wenn die 3000 voll sind!"

Bürgermeister Althoff stellte fest: "Beeindruckend, wie Sie das Leben schildern, voll Vitalität. Ihnen kann man stundenlang zuhören!"