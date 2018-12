Von Thomas Frenzel

Leimen. So ist das nun mal, wenn die wichtigen Dinge hinter verschlossenen Türen festgeklopft werden: Selbst bestwilligen Zuhörern erschloss sich nur wenig, als der Gemeinderat jetzt bei lediglich einer Gegenstimme den Mietvertrag mit der Evangelischen Heimstiftung absegnete, die der Stadt in St. Ilgen den Platz für zwei Kindergruppen bereitstellen will. Eingebettet sind die Kinderräume in ein Projekt, das auf einem Grundstück entstehen soll, das die Stadt nicht zuletzt mit dem Argument der stadtteilzentralen Kinderbetreuung an den kirchlichen Pflegeheimkonzern verkauft hatte. Dieser betreibt in Leimen-Mitte bereits das Dr.-Ulla-Schirmer-Haus.

Aus den Sitzungsunterlagen und den Wortbeiträgen wurde zumindest eines deutlich: Die Evangelische Heimstiftung wird in der Theodor-Heuss-Straße 20-28 ein so genanntes Familienzentrum errichten. In dem Neubau sind Räume für zwei Kleinkindgruppen vorgesehen, die von der Stadt angemietet und organisatorisch dem kommunalen Pestalozzi-Kindergarten angeschlossen werden. Das gesamte Projekt ist - so klang es zwischen den Zeilen durch - voluminöser dimensioniert als ursprünglich vorgesehen, und die einst vorgesehene Tiefgarage ist zwischenzeitlich gestrichen.

All das sorgte aber nur für eher unterschwelliges Rumoren. Hans-Georg Kraft (CDU) nannte es ein persönliches Ärgernis, dass in dem Zentrum kein altersgerechtes Wohnen angeboten werde. Joachim Buchholz (Linke) sah das ursprünglich angedachte Generationenzentrum auf eine Einrichtung für schwer- und schwerstpflegebedürftige Personen mit Kinderbetreuung reduziert. Ralf Frühwirt (GALL) sprach bezüglich des Gesamtprojekts von "Nachbesserungen, die für uns keine Nachbesserungen sind". Dieter Sterzenbach (FW) war "nicht ganz zufrieden" und Klaus Feuchter (FDP) konstatierte lakonisch: Manches, was entsteht, ist nicht mehr das, was noch vor einem Jahr gewollt und vereinbart worden war.

Doch just darum, um das Projekt an sich, ging es aktuell gar nicht mehr. Es ging um den Mietvertrag mit der Evangelischen Heimstiftung über die Räume für die kommunale Kinderbetreuung, wie Oberbürgermeister Wolfgang Ernst nicht nur einmal sagte. Es ist ein Mietvertrag über eine Nutzfläche von 474 Quadratmeter plus 282 Quadratmeter Außenfläche, der über 25 Jahre läuft, aufgrund dieser langen Laufzeit vom Land mit 240 000 Euro bezuschusst wird, eine jährliche Mietsteigerung von 1,75 Prozent vorsieht und die Stadt - Stand heute - 3626 Euro pro Monat kostet.

Für Linke-Buchholz stand es außer Frage, dass sich bei diesem Mietzins und der 25-jährigen Laufzeit, was sich auf rund 1,6 Millionen Euro summiere, auch ein eigenes kommunales Kinderprojekt gerechnet hätte. Sein Fazit: Für die Evangelische Heimstiftung sei der Mietvertrag ein gutes Geschäft, und die Stadt sei für ein Vierteljahrhundert gebunden, nicht wissend, wie sich der Betreuungsbedarf in dieser Zeit entwickle.

GALL-Frühwirt sah es nicht von der Hand zu weisen, dass zu vergleichbaren Finanzkonditionen auch in stadteigener Regie ein derartiges Betreuungsangebot hätte realisiert werden können. Er akzeptierte aber den Zeitdruck in Bezug auf die zu gewährleistende Kinderbetreuung und verwies zwischen den Zeilen auf das Problemkind Bäderpark: Schon einmal sei die Stadt 25-jährige Verträge eingegangen, sagte Frühwirt.

FDP-Feuchter ließ ins Protokoll aufnehmen, dass die künftigen Kinderräume dem Standard des Nikolaus-Lenau-Kindergartens zu entsprechen haben und die Qualitätssicherung durch die Fachbehörde erfolgen müsse. Und Peter Sandner (SPD) äußerte seine Hoffnung, dass es der Evangelischen Heimstiftung gelingt, die Betreuungsplätze für die Kinder bis Ende 2013 zu schaffen.