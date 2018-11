Von Anja Hammer

Region Heidelberg. 1665 Unterschriften in einer Woche: Das sagt eigentlich schon alles. Die Menschen im Steinachtal wollen "ihre" Notfallpraxis nicht verlieren. Schon einmal mussten sie mit ansehen, wie 2011 im Schönauer Stadtteil Altneudorf "ihre" Notfallpraxis geschlossen wurde. Das soll sich in Neckargemünd nicht wiederholen - und deshalb haben sie unterschrieben.

Initiiert wurde die Unterschriftenaktion von den SPD-Ortsvereinen in Heiligkreuzsteinach und Schönau. Annette Gärtner, die für die SPD im Schönauer Gemeinderat sitzt, wird den Stapel mit den Unterschriften am heutigen Montag mit nach Neckargemünd nehmen. Dort findet am Nachmittag eine Krisensitzung statt. Diese hat die CDU-Landtagsabgeordnete Elke Brunnemer einberufen, nachdem die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) im Juli bekannt gegeben hatte, die von ihr betriebene Anlaufstelle für Patienten am Wochenende zum Jahresende schließen zu wollen.

Daran werden Kommunalpolitiker und Bürgermeister der betroffenen Gemeinden teilnehmen (siehe weiterer Artikel), Johannes Fechner von der KVBW hat laut Brunnemer sein Kommen zugesagt und auch Annette Gärtner wird am Tisch sitzen. Sie wird aber nicht als Vertreterin der Politik daran teilnehmen. Die Schönauer Ärztin vertritt Sönke Müller, den Leiter des Neckargemünder Notdienstes. Dieser ist im Urlaub und habe sie darum gebeten, berichtet Gärtner. Denn schon als es um die Schließung der Altneudorfer Notfallpraxis ging, habe sie für deren Erhalt gekämpft.

Der Verlust der eigenen Notfallpraxis sei auch der Grund, weshalb man gerade im Steinachtal nun die Unterschriftenaktion gestartet hat. Die Idee, Unterschriften zu sammeln, sei bei einer Fraktionssitzung entstanden, berichtet Gärtner. Daraufhin habe man noch die Heiligkreuzsteinacher SPD mit ins Boot geholt. "Die Leute sollen die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen", sagt Annette Gärtner. Schließlich seien die Menschen als Patienten auch Beitragszahler. Daher sei es ihr berechtigtes Interesse, dass sie gut versorgt werden.

Und genau das sieht Annette Gärtner in Gefahr, wenn die Notfallpraxis schließt. Sie selbst habe schon bemerkt, dass ältere Menschen aus Schönau wegziehen. Darüber ärgert sie sich: "Das kann nicht sein!" Ähnlich sieht es auch Daniel Schollenberger, Vorsitzender der Heiligkreuzsteinacher SPD: "Wenn die Notfallpraxis in Neckargemünd auch noch zu macht, betrifft das vor allem den ländlichen Raum." Die nächsten Anlaufstellen wären dann in Weinheim, Eberbach oder Heidelberg. "Da muss man sich fragen: Packt das eine ältere Dame?", so Schollenberger.

"Die ärztliche Notdienstversorgung im ländlichen Raum darf nicht ausbluten", heißt es auf den Unterschriftenlisten. Und weiter: "Durch ein einstimmiges ,Nein’ aus der betroffenen Bevölkerung wollen wir versuchen, die Entwicklung aufzuhalten." Die Listen waren ausgelegt in Geschäften in Heiligkreuzsteinach, Schönau, Altneudorf und Neckarsteinach. "Eben dort, wo viele Leute ein- und ausgehen", erläutert Gärtner. "Dann sehen die Menschen auch, dass etwas gemacht wird", ergänzt Schollenberger. Und die KVBW wird heute anhand der Listen sehen, dass sie eine äußerst unpopuläre Entscheidung getroffen hat.