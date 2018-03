Meckesheim. (cm) In Meckesheim und Mönchzell leben etwa 5300 Menschen und genau 304 Hunde. 269 sind sogenannte Ersthunde, 15 Zweithunde und 20 steuerfreie Hunde. Über die Vierbeiner freuen sich nicht nur deren Halter, sondern auch die Gemeinde. Denn sie nimmt über die Hundesteuer jedes Jahr rund 26 000 Euro ein. Jetzt wollte die Verwaltung den Steuersatz um sieben Prozent anheben. Doch der Gemeinderat wollte nicht.

"Wir sind gehalten, nach einigen Jahren wieder zu erhöhen", meinte Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. Die letzte Anhebung gab es zum 1. Januar 2007 auf 84 Euro für den Ersthund. Im Jahr 1994 waren es noch 108 Mark, also umgerechnet rund 55 Euro. "Wir sind der Meinung, dass die Erhöhung vertretbar ist", sagte Moos weiter. Die Gemeinde bewege sich mit dem Steuersatz im regionalen Vergleich "in der oberen Mitte". Allerdings verlangt nur Mauer mit 96 Euro für den Ersthund mehr als Meckesheim. Lobbach ist mit 60 Euro am günstigsten. Der durchschnittliche Hundesteuersatz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 75 Euro. Die umliegenden Gemeinden planen keine Erhöhung für das kommende Jahr.

Der Finanz- und Personalausschuss hat eine Erhöhung von 84 Euro für den Ersthund auf 90 Euro, auf 180 Euro für den Zweithund und von 420 auf 450 Euro für einen Kampfhund vorgeschlagen. "Damit würden wir uns in der Region an die Spitze setzen", meinte CDU-Sprecherin Inge Hanselmann. "Allerdings werden auch andere Gemeinden in den nächsten Jahren nachziehen, deshalb können wir der Erhöhung zustimmen." Keine einheitliche Meinung gab es in der MuM-Fraktion, wie Jürgen Köttig sagte. "Die Anhebung ist zwar moderat, aber ich bin dagegen", erklärte er. Denn man bewege sich mit dem Steuersatz nicht in der "oberen Mitte", sondern schon in der "Champions League". "Da müssen wir nicht sein", sagte Köttig. Heinz Maurer (SPD) wollte der Erhöhung auch nicht zustimmen. "84 Euro sind genug."

In einer Kampfabstimmung lehnten die Räte bei ihrer jüngsten Sitzung die Erhöhung mit dem denkbar knappsten Ergebnis von zehn zu neun Stimmen ab.