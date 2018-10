Neckargemünd. (cm) Der September ist vorbei, doch auf der Évian-Brücke am Eingang der Altstadt wird noch immer gearbeitet. Eigentlich sollte die Sanierung bis zum 30. September abgeschlossen sein, doch daraus wurde nichts. Silke Hartmann, die Sprecherin des ausführenden Landratamtes, erklärte auf RNZ-Anfrage: Es fehle lediglich noch die letzte Asphaltschicht, die von einem Subunternehmer der Baufirma eigentlich schon in der letzten Woche aufgetragen werden sollte.

Doch diese Firma konnte den Zeitplan nicht einhalten, weil sie auf einer anderen Baustelle witterungsbedingt eine Pause einlegen musste. "Wir sind allerdings guter Dinge, dass die Arbeiten Ende dieser Woche abgeschlossen werden können", sagte Silke Hartmann.

Dann endet für Autofahrer eine rund dreimonatige Beeinträchtigung. Wegen der Arbeiten an der nach der französischen Partnerstadt benannten Brücke war es im morgendlichen Berufs- sowie im Feierabendverkehr zu langen Rückstaus und Wartezeiten gekommen. Die Brücke über die Elsenz war nur halbseitig befahrbar, der Verkehr wurde mit einer Ampel geregelt. Zuletzt wurde noch an der Fahrspur in Richtung Heidelberg gearbeitet.

Erneuert wurden der Fahrbahnbelag, Abdichtungen und Betonschäden, außerdem wurde das Geländer neu gestrichen. Kosten: rund 350.000 Euro. Auch wenn die Sperrung nun aufgehoben wird, wird unter der Brücke noch bis Ende Oktober weitergearbeitet.