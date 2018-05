Eppelheim. (cm) "Bei diesem Fall gibt es noch viele Fragezeichen", sagt Polizeisprecher Markus Winter. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, kam es in der Nacht auf Donnerstag in Eppelheim zu einem "sexuell motivierten Übergriff" auf einen 23-jährigen Mann.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar, ebenso wie der Ablauf der Tat. "Wir stehen noch am Anfang und ermitteln in alle Richtungen", sagt Polizeisprecher Winter. So versuchen die Beamten nun herauszufinden, ob es schon vor der Tat eine Verbindung zwischen den Tätern und dem Opfer gab.

Was bisher klar ist: Der laut Polizei 23-jährige Eppelheimer mit Migrationshintergrund hielt sich zwischen 3 und 4 Uhr mit mehreren Freunden auf dem Spielplatz zwischen dem Konrad-Adenauer-Ring und der Leipziger Straße auf. Anschließend, irgendwann zwischen 4 und 5 Uhr, so die Beamten, habe er sich dann auf den Heimweg gemacht.

Dabei sei er über die Grenzhöfer Straße in die Jakob-Ruppert-Straße gelaufen. In Höhe der Hausnummer vier oder fünf habe er dann zunächst ein fahrendes Auto und dann Schritte von mehreren Personen gehört, die von hinten auf ihn zurannten.

Schließlich sei er von insgesamt drei oder vier maskierten Personen gepackt, zu Boden gebracht und sexuell missbraucht worden. Der Mann meldete sich nach der Tat selbst bei der Polizei. Verwertbare Personenbeschreibungen konnte er nicht geben.

Ein solcher Fall sei sehr selten, so Polizeisprecher Winter. Das Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg ermittelt nun und bittet Zeugen oder Personen, die etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, sich unter Telefon 0621 / 1744444 zu melden.