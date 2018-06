Von Anna Haasemann-Dunka und Inge Hanselmann

Neckargemünd/Bammental/Meckesheim. Die nahende Ankunft der historischen Dampflok der Baureihe 64 mit vier angehängten Waggons und einer Diesellok als Schlusslicht im Neckargemünder Bahnhof war gestern Vormittag schon von Weitem zu hören. Mit einem Pfeifsignal machte sie auf sich aufmerksam. Auf dem Bahnsteig 4 warteten derweil Hunderte auf das Eintreffen des historischen Zuges. Dieser war einer der Höhepunkte bei den Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum der Elsenztalbahn. Aktionen gab es aber nicht nur in Neckargemünd, sondern auch in Bammental und Meckesheim:

Neckargemünd: Die Vorfreude auf die Dampflok war gestern Vormittag unter den Wartenden in Neckargemünd groß. Handys und Fotoapparate wurden gezückt und die aussichtsreichste Position besetzt, um diesen ganz besonderen Moment einzufangen. Erwartet wurde der herannahende schwarze Riese, von dem ab dem Jahr 1937 gerade einmal 520 Exemplare gebaut wurden. Bereits in den 60er Jahren wurde dieses Modell schon wieder von den Schienen genommen.

Einige Hundert Eisenbahnfreunde hatten sich eingefunden. Sie alle hatte der Wunsch hierher geführt, eine Fahrt mit dem historischen Zug anzutreten. Mit Zischen und Quietschen kam die Lok zum Stillstand. Die Türen der Waggons öffneten sich und heraus strömten die Zugreisenden, die auf dem Weg durch das Elsenztal eingestiegen waren und alle noch den Geruch von verbrannter Kohle in den Kleidern und in der Nase hatten. Knapp 16 Minuten dauerte der Aufenthalt an Gleis 4, ehe sich der Zug unter Stampfen und Rauchen wieder auf der Elsenztal-strecke mit dem letzten Haltepunkt in Bad Friedrichshall-Jagstfeld in Bewegung setzte. Etwa eine Stunde später rauschte die zweite historische Dampflok, diesmal Baureihe 52, heran. Dieses Modell wurde ab dem Jahr 1942 mit mehr als 7000 Exemplaren gebaut. Ein Schienenbus kam als dritte historische Bahn auf der Strecke zum Einsatz.

Der Neckargemünder Bahnhof präsentierte sich für das Jubiläum mit einer Künstler- und einer Fotoausstellung, die 44 Aufnahmen von Alfred Volk, dem Vater von Bürgermeister Frank Volk, aus den 50er und 60er Jahren zeigte. Seine gut gewählten Motive fand er im Arbeitsalltag der Menschen rund um die Bahn. Stadtführer Arnim Fenner lud zu einem Rundgang immer mit Blick auf die Bahnstrecken ein und berichtete Wissenswertes über die Entstehung der Neckartalbahn, der Odenwaldbahn und der Elsenztalbahn. Die Freiwillige Feuerwehr bewirtete am Parkplatz neben dem Gleis 4 und unterhielt die Kleinen mit Spiel und Spaß, während das Rote Kreuz informierte.

Bammental: Der nächste Haltepunkt am Bahnhof Bammental, der seit dem Jahr 1986 das Heimatmuseum der Gemeinde ist, beteiligte sich ebenfalls mit Informationen zur Geschichte der Bahnstrecke. Eigens dafür war eine Info-Wand aufgebaut worden. Historische Aufnahmen zeigten, wie sich in Bammental die Bahnstrecke, die früher in der Reilsheimer Straße und der Lilienstraße vom Fahrzeugverkehr gequert wurde, verändert hat. Bei Kaffee, Kuchen, Waffeln und Bockwurst wurden die zahlreichen Besucher des Heimatmuseums und auch Bahnreisende, die vorbeischauten, vom Arbeitskreis Heimatmuseum verköstigt.

Meckesheim: Einen "großen Bahnhof" mit vielen Besuchern gab’s auch in Meckesheim rund um den Bahnhof. Und dazu mächtig viel Rauch und Getöse von den Dampfloks, die zum 150. Geburtstag auf ihrer Fahrt von Neckargemünd nach Bad Friedrichshall-Jagstfeld beziehungsweise Eppingen auch in der 5000-Einwohner-Gemeinde Station machten. Jürgen Hess vom "Eisenbahncomité Meckesheim" hatte den Fahrplan der historischen Züge in den bestehenden modernen Regelbahnverkehr eingepasst. Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, mit der "alten Eisenbahn" unterwegs zu sein. Fahrkarten löste man in Meckesheim bei Rudolf Mickel am kleinen Häuschen auf dem Bahnhofsvorplatz.

Hier bekam man Auskünfte zum früheren Geschehen rund um den Bahnknotenpunkt Meckesheim, oder man schloss sich einer der Führungen von Martin Kress an, die rund um das große Bahnhofsareal führten. Entlang der Gleise erwarteten Eisenbahnbegeisterte mit ihrem Foto oder der Kamera die Einfahrt der historischen Züge. "Die Dampflok kommt!", riefen die Kinder auf dem Bahnsteig, wenn sich pfeifend eines der großen, schwarzen Ungetüme näherte. "Eine wunderschöne Lok", meinten voller Bewunderung die Experten, ganz fasziniert von der großen, alten Technik. "Damit sind wir früher in die Schule gefahren", erinnerten sich Erwachsene, als der alte Schienenbus "Roter Flitzer" einfuhr. Die Bahn-Technik hat nichts von ihrer Faszination verloren.

Die Warteschlange vor dem Zugsimulator war lang. Dort, im Original-Frontstück einer "ET 420", Baujahr 1973, durften die Besucher auf dem Fahrersitz Platz nehmen, die Bahn selbst von Haltepunkt zu Haltepunkt "fahren" und virtuell den Streckenverlauf auf dem Bildschirm verfolgen.

Auf dem Festplatz daneben spielte den ganzen Tag über die Blasmusik und sorgte für gute Laune. Der Musikverein kümmerte sich um die Verpflegung der "Bahnfeiernden", die gerade mit dem Zug in Meckesheim angekommen waren, auf ihre weitere Verbindung warteten oder einfach nur gesellig einen stimmungsvollen Tag verbrachten.