Von Karin Katzenberger-Ruf

Meckesheim. "Die haben einfach die besten Hits drauf und ihre Bühnenshow ist auch super", meinte Brigitte. Sie gehörte am Dienstagabend zwar schon zu den reiferen Party-Gängerinnen, doch bisher hat sie noch keinen Auftritt der Band "Barbed Wire" verpasst. Diese sorgt nun schon seit einigen Jahren für "volles Haus" in der Auwiesenhalle, wenn der örtliche Fußballclub zur FC-Rock-Nacht lädt.

"Rund 1000 Karten gingen im Vorverkauf weg, wir erwarten samt Abendkasse wieder an die 1300 Gäste", ist vom Veranstalter zu erfahren. Und dies kurz vor 21 Uhr, als gerade mal die Vorgruppe "Rockabout Aces" in die Gänge kommt. "Sollten die nicht schon vor einer halben Stunde anfangen?" fragte eine Besucherin ihren Begleiter. Der meinte, bei Rockkonzerten sei es noch nie pünktlich losgegangen und beschloss, sich vorab nochmals mit einem "Big Meckse" zu stärken.

Die "Rockabout Aces" mit Frontfrau Jessica heizten dem Publikum als Vorgruppe ein. Foto: Katzenberger-Ruf

Um 21 Uhr ging dann die Band "Rockabout Aces" mit Klassikern wie "Black Velvet", Tina Turners "Nutbush City Limits", dem Titel "Jailhouse Rock" und "It’s my Life" an den Start. Obwohl einige Titel ähnlich klangen und die Nuancen fehlten: Beim Publikum kam der Auftritt jedenfalls bestens an.

Ein Gast tanzte sich schon bei der Vorgruppe in Ekstase, drei Frauen wogen sich zu einem Schmuselied eng umschlungen im Takt. Das sah ganz so aus, als würden sie sich an die Partys in ihrer Jugendzeit erinnern. Die Jugend von heute war natürlich auch vor Ort, hatte sich zum Teil richtig "aufgebrezelt" und trank lieber Cola als Wein. "Ich muss vor Mitternacht zu Hause sein", erklärte eine 17-Jährige und wartete deshalb ungeduldig auf die Hauptband.

Die schaffte es schließlich kurz vor 22.30 Uhr auf die Bühne und fackelte pyrotechnisch erst mal was ab. Dann ging es quasi nahtlos über zum "Hulapalu" von Andreas Gabalier. Ohne dessen Liedgut wäre die Party möglicherweise schnell gelaufen gewesen. Seine Lieder sind derzeit einfach die "Stimmungsmacher" überhaupt.

So war das auch am Vorabend des Tages der deutschen Einheit in der Auwiesenhalle, die sich im Laufe des Abends immer mehr füllte. "Kommt doch bitte etwas näher!", war immer wieder von der Bühne zu hören. Das Publikum zögerte zwar erst noch, sah dann aber ein, dass eine Band lieber vor vielen Menschen spielt als vor einer großen Lücke im Saal.

Damit nochmals zu den "Rockabout Aces": Die Band hatte auch Titel wie "Smoke on the Water" im Repertoire. Wenn da ein Gast seine mitgebrachte E-Zigarette oder sonst ein dampfendes Teil auspackte, machte das natürlich was her. Zwischen Sekt und Selfies mit der Band auf der Bühne fühlte sich das Publikum in der Auwiesenhalle sichtlich wohl.