Zunächst herrschte Euphorie über den Krieg, in Nußloch feierten etwa junge Männer, dass sie eingezogen werden. Doch dann kam das Leid, wie hier im Lazarett in Sandhausen. Repros: Schmidt/Hammer

Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Auch wenn hierzulande nicht gekämpft wurde: Verschont blieb die Region rund um Heidelberg nicht vom Ersten Weltkrieg. Die Männer waren in der Ferne, Kirchenglocken wurden eingeschmolzen und zu Munition weiterverarbeitet. Und es wurde vielerorts dunkler: Um Petroleum zu sparen, blieben viele Lichter aus. Was genau sich zwischen 1914 und 1918 in der Region ereignete, hat die RNZ in den Ortschroniken nachgeschlagen.

Die Gaiberger Revolutionäre hatten am Ende keine Chance

42 Mal läutete die eine noch verbliebene Glocke der Kirche außer der Reihe. Und jedes Mal bedeutete das: Wieder war ein Gaiberger im Krieg gefallen. 200 Männer waren insgesamt im Ersten Weltkrieg an der Front. Sie waren überwiegend in den Badischen Grenadier- und Infanterieregimenten an der Westfront im Einsatz; diese erstreckte sich vom Elsass bis nach Flandern. Im Sterberegister der Gemeinde sind nicht nur die Namen der Gefallenen aufgelistet, sondern auch die Todesursache: So ist von Verletzung des Brustkastens, Zerreißen von Gliedern durch Granatsplitter und Schädeldurchschuss die Rede.

Der Krieg wirkte sich auch auf das Leben im Dorf aus. Mit den Männern an der Front und den Zugpferden im Militärdienst kam es zu einer landwirtschaftlichen Krise. "Es wurde immer verzweifelter, Brot wurde beschlagnahmt und Brotkarten eingeführt", schrieb etwa der spätere Bürgermeister Wilhelm Müller über den sogenannten "Steckrübenwinter" von 1916/17 in sein Tagebuch.

Am Kriegsende gab es in Gaiberg vier Soldatenräte, die einen Umsturz wie in Russland beabsichtigten. Der damalige Bürgermeister Heinrich Schneider - übrigens der Gründer der Bäckerei Schneider, die es noch heute gibt - schrieb darüber: "Im alten Schulhaus quartierten sich diese Leute ein und hielten Wache, mit scharf geladenem Gewehr patrouillierten sie die Ortsstraßen ab, gingen aufs Rathaus, verlangten Unterstützung in nicht kleinem Beitrag und erklärten dem damaligen Bürgermeister Schneider und Ratsschreiber Klingmann, dass sie von heute an abgesetzt seien ... Doch diese Herrlichkeit währte nicht lange. Die Revolution verlief unblutig, bald war wieder einigermaßen Ordnung hergestellt. Die Soldatenräte mussten schmählich zur Auflösung schreiten und ohne Sang und Klang abziehen." Denn die Gaiberger sehnten sich nach den harten Kriegsjahren nur nach einem: Ruhe und Frieden.

In Leimen wurden Päckchen für die Soldaten geschnürt

Friedrich Laier war der Erste und Johannes Knauer der Letzte: Die beiden 25-jährigen Leimener waren zwei der insgesamt 139 Leimener, die zwischen dem 21. August 1914 und dem 9. November 1918 starben.

Von einer Kriegsbegeisterung war in Leimen nach heutigen Kenntnissen wenig zu spüren. Auch nicht zu Beginn. Ein Gemeinderatsprotokoll berichtet nur ganz nüchtern von der Mobilmachung am 1. August 1914. Ohnehin glaubte man an ein baldiges Ende des Krieges. An Weihnachten würde man wieder zu Hause sein, dachten die eingezogenen Jungen und Männer. Dem war nicht so. Und so wurden im Leimener Spiegelsaal Päckchen geschnürt für die 480 Leimener Soldaten.

Die Zahl der Verletzten stieg und stieg, die Krankenhäuser waren überfüllt. Bereits im August 1914 wurde daher die Festhalle des Leimener Zementwerks in ein Reserve-Lazarett umfunktioniert. Die katholische und die evangelische Kirche vom heutigen Leimener Stadtteil Gauangelloch mussten im Mai 1917 eine "Metallspende des deutschen Volks" machen: Und so waren nach dem Krieg nur noch zwei von einst sechs Glocken im Ort.

Vor Kriegsbeginn galt der Kampf für das Vaterland in Gauangelloch als besondere Ehre. Es wurde, wie in vielen anderen Ortschaften, ein Militärverein gegründet, wie im Buch "1000 Jahre Gauangelloch" nachzulesen ist. 1913 beantragte der Gemeinderat sogar eine Aufstellung eines Kriegerdenkmals. Doch dann kam der Krieg tatsächlich - und aufgestellt wurde das Denkmal nie. Erst im Jahr 1933 wurde ein Kriegerdenkmal für die gefallenen Gauangellocher und Ochsenbacher errichtet - ein Vorbote für den Zweiten Weltkrieg.

Die Nußlocher Glocken wurden im Gegensatz zu den Männern geschont

Nußloch war gerade am Wachsen und Florieren, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Traurige Ironie der Geschichte: Im Jahr 1910 wurde nach einigem Hin und Her ein neuer Friedhof eingeweiht. Dass nur wenige Jahre später 143 Nußlocher ihr Leben im Krieg lassen mussten, ahnte damals noch niemand. Auch als die Mobilisierung erfolgte, hatten die eingezogenen Männer noch keine Vorstellung von den Schrecken, die ihnen bevorstehen würden. So sind auf Bildern junge Kerle zu sehen, die feiern. Mit Hut auf dem Kopf und Bierglas in der Hand stoßen sie auf ihre Einberufung an.

Drei Jahre später ist die Ernüchterung längst da. Am 26. Januar 1917 schreibt ein Nußlocher aus dem Lazarett in Baden-Baden: "Hier ist es wunderschön, ich wollte, ich könnte hier bleiben, würde gerne das Ende vom Krieg abwarten."

Im Laufe der Kriegsjahre waren fast alle wehrfähigen Männer einberufen worden. Verschont blieben - im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden - die Glocken beider Kirchen. Wegen ihres melodischen und harmonischen Geläuts, so heißt es im Heimatbuch der Gemeinde, wurden sie nicht eingeschmolzen.

Die Glocken der Region wurden in Neckargemünd gesammelt

Jeder dritte Neckargemünder war im Krieg. Diese Feststellung trifft Günther Wüst in seinem Buch "Tausend Jahre Neckargemünd". 939 Männer waren zwischen 1914 und 1918 an die Front gezogen - ein Drittel der damaligen Bevölkerung der Neckarstadt. Im Einsatz waren sie zum Teil sogar in China, Deutsch-Südwestafrika oder Russland. 130 von ihnen starben.

Über das, was sich während der Kriegsjahre in der Stadt abspielte, ist wenig bekannt. Aus einem Gemeinderatsprotokoll vom Oktober 1915 geht hervor, dass die Stadt Kriegsgefangene in Verwahrung genommen hatte. Die Führer des Kommandos waren beim Wirt Ludwig Oppel untergekommen und sollten - so der Ratsbeschluss - bei den verschiedenen Wirten im Wechsel untergebracht werden. Der Neckargemünder Bahnhof war übrigens Sammelstelle für die Kirchenglocken der Region: Von dort wurden sie weiter transportiert, um zu Munition verarbeitet zu werden.

Die Lehrer von Sandhausen forderten das Schulhaus zurück

Zu einem Lehreraufstand kam es in Sandhausen während der Kriegsjahre. Grund dafür war das Lazarett, das im damals neuen - heute ist es das alte - Schulhaus eingerichtet war. Ab 1914 versorgte das Deutsche Rote Kreuz dort verletzte Soldaten. Am 20. Januar 1915 schrieb etwa der Gefreite Heinrich Göbel eine Postkarte nach Münster und erklärte: "Ich liege hier im Lazarett wegen meiner Nerven."

Die Lehrer waren mit dieser Situation nicht zufrieden: Sie mussten deswegen ihren Unterricht in Gasthäusern abhalten, wo es ihrer Ansicht nach zu kalt und zu laut war. Daher wandten sie sich im Oktober 1916 mit einem Brief an das "Großherzogliche Ministerium des Kultus und Unterrichts". Sie baten "ergebenst" darum, wieder in der Schule unterrichten zu können. Die Bitte wurde erhört: Das Lazarett wurde geschlossen und am 15. Dezember 1916 gingen die Kinder wieder "zur Schule".

Auch die Felder wurden während des Krieges umgenutzt: Wurden kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs etwa 4000 Zentner Hopfen geerntet, wie Rudolf Lehr im 1986 erschienen "Heimatbuch der Gemeinde Sandhausen" schreibt, so waren zwischen 1914 und 1918 Getreide und Kartoffeln wichtiger. Bei der Zigarrenindustrie im Ort hing das Wohl und Wehe von der Heeresverwaltung ab, die Unmengen von Rauchwaren benötigte. So berichtet Ludwig Zimmermann im "Heimatbuch" vom Fall der Zigarrenfabrik Schilling. Johannes Schilling verpflichtete sich nicht zu Heereslieferungen. Nach zwei Jahren Krieg wurden die Zuweisungen von Rohtabak allerdings so gering, dass Schilling seinen Betrieb verkaufte.

Von der Begeisterung, die zu Kriegsbeginn geherrscht hatte, war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr viel übrig. Die Vaterlandslieder, die bei der Mobilmachung gesungen wurden, waren verstummt. Ständig erreichten die Familien neue Todesnachrichten. Am Ende starben 98 Sandhäuser Soldaten durch den Krieg. Von den einst vier Glocken der katholischen Kirche war nur noch eine geblieben.

Am neuen elektrischen Licht konnten sich die Schönauer nicht lange erfreuen

"Wer könnte den November 1918 vergessen, jene bangen Wochen der Auflösung und des Zusammenbruchs, während die Grippe wütete und in dem entkräfteten Volk zahllose Opfer forderte!" Das schrieb Friedrich Bossert in seinem 1950 erschienene Büchlein "Aus der Geschichte von Schönau bei Heidelberg". Bossert war bis 1934 evangelischer Pfarrer in Schönau. Seine Stelle hatte er im April 1918 angetreten - zu einer Zeit, in der alles darauf hindeutete, "dass kein glücklicher Ausgang zu erwarten sei", so Bossert.

Über die Zeit bis November 1918 berichtet der Pfarrer, dass sie über viele Familien "tiefes Leid" brachte. 92 Schönauer starben, sechs weitere gelten als vermisst. Im Odenwaldstädtchen selbst gingen die Rohstoffe aus. "Es mangelte an Milch, Butter, Fett, Mehl und Eiern", so Bossert. Daher richtete der Verein für Volkswohlfahrt eine "Kriegsküche" im Marktplatzschulhaus ein.

Am elektrischen Licht, das 1914 Einzug in Schönau gehalten hatte, konnten sich die Bewohner des Odenwaldstädtchens nicht lange erfreuen. "An Feuer und Licht musste gespart werden", erinnerte sich Bossert. Seine Kirche blieb ebenfalls nicht vom Krieg verschont: 1917 mussten die größte und die kleinste Glocke "zum Zweck der Landesverteidigung" abgegeben werden.

Groß war die Freude über das Kriegsende - und vor allem über jeden, der diese schreckliche Zeit überlebt hatte. Bossert schrieb: "Zur Feier der Heimkehr unserer tapferen Krieger stellten wir am 8. Dezember 1918 eine Lutherbüste auf dem Sockel der alten Kanzel in der Kirche auf."

Für die Wiesenbacher Soldaten gab’s Zigarren und 20 Mark bei der Rückkehr

Am frühen Morgen des 1. August 1914 ging folgende Nachricht über den Telegrafen bei den Elsenztalgemeinden ein: "Mobilmachung befohlen, erster Mobilmachungstag der 2. August. Dieser Befehl ist sofort ortsüblich bekannt zu machen." Daraufhin zogen viele junge Männer aus Wiesenbach und Langenzell ins Feld - sogar freiwillig. In den vier Jahren waren insgesamt rund 160 Männer im Krieg, 35 von ihnen starben.

Für die "tapferen Soldaten" wurden bereits im Oktober 1914 Spenden eingeworben, eine sogenannte "freiwillige Liebestätigkeit". In Wiesenbach kam daraufhin eine ganze Menge zusammen: Brot, Äpfel, Rettich, aber auch Tabak, Konfekt, Hosenträger und Seifenpulver, schreibt der Historiker Günther Wüst im 2009 erschienenen Wiesenbach-Buch.

Rund zwei Jahre später war daran kaum noch zu denken: Im Oktober 1916 wurde der "Verein für Volkswohlfahrt" gegründet, zwei Monate später eine Kommission zur Regelung des Milchverbrauchs. Für Brot, Fleisch und Zucker gab es Karten, ebenso für Petroleum. Wobei Letzteres schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn knapp war. Daher blieb die nächtliche Straßenbeleuchtung ab November 1914 aus. In der Nacht mussten die Bürger Nachtwache leisten. In einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss heißt es: "Die Wachen beginnen abends um 9 Uhr und endigen morgens bei Tagesanbruch. Jede Nacht müssen 4 Mann aufziehen."

Das alte Schloss in Langenzell diente derweil als Lazarett. Die Ställe des "Badischen Hofs" wurden zum Gefangenenlager. Im Mai 1915 hatten nämlich 27 Wiesenbacher Haushalte Kriegsgefangene beantragt; die vorwiegend aus Russland stammenden Männer sollten in der Landwirtschaft aushelfen.

Die Wiesenbacher, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren, kehrten erst Monate nach dem Krieg zurück. Im August 1919 teilte das Deutsche Rote Kreuz der Gemeindeverwaltung mit, dass die Rückkehr von zehn Kriegsgefangenen bevorstünde und Zigaretten und Zigarren bereitstünden. Die Gemeinde richtete im Frühjahr 1920 eine Feier für die Heimkehrer aus und stellte dafür 500 Mark bereit. Die Kriegsgefangenen sollten 20 Mark in bar bekommen, der Rest sollte "für Musik verwendet werden".

Das Pflücken von Heidelbeeren stand in Wilhelmsfeld unter Strafe

Ein zurückgetretener Bürgermeister, ein Polizeieinsatz gegen Heidelbeerpflücker und 55 Gefallene: Das ist die Bilanz des Ersten Weltkriegs in Wilhelmsfeld. Denn auch im Odenwald mangelte es während der Kriegsjahre an allem. Die Männer und Pferde im Krieg, landwirtschaftliche Erzeugnisse, vor allem Heu, mussten an das Militär abgegeben werden. So steht es im Buch "Wilhelmsfeld - Die Geschichte der Gemeinde" von Harald Gomille.

Umso größer war die Freude, als 1916 eine hervorragende Heidelbeerernte vorhergesagt wurde. Nachdem die ersten Beeren blau geworden waren, hatten sich die Wilhelmsfelder sofort ans Pflücken gemacht - und eine Rüge vom Bezirksamt in Heidelberg kassiert. Denn laut der Behörde seien die frühen Beeren wegen ihres geringen Zuckergehaltes für die Ernährung wertlos gewesen. Als weiter gepflückt wurde, musste das Rathaus einen offiziellen Pflückbeginn verkünden - und wer sich nicht daran hielt, bekam eine Geld- oder Gefängnisstrafe. 1917 musste deshalb sogar die Gendarmerie eingreifen. Die Wilhelmsfelder beschwerten sich dagegen über Autos aus Mannheim, deren Insassen über die Beeren "hergefallen" waren. Der Gendarm konnte allerdings keine Mannheimer mehr ermitteln.

Im gleichen Jahr trat auch der damalige Bürgermeister Michael Beckenbach zurück. Er hatte armen Familien Saatgerste ausgegeben - weshalb ihm der Prozess gemacht wurde. Die Geldstrafe traf ihn so sehr, dass er eben zurücktrat.