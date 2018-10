Wiesenbach. (pol/mare) Beim Zusammenstoß mit einer Hauswand wurde am frühen Samstagnachmittag ein 82-jähriger Autoahrer schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann fuhr gegen 13:25 Uhr mit seinem Subaru auf der Landesstraße L532 in westlicher Richtung. Am Ortseingang Wiesenbach fuhr er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu schnell durch den Kreisverkehr, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte, ohne vorher gebremst zu haben, gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Heidelberger Krankenhaus.

Das zwischenzeitlich im Motorraum seines Autos entstandene Feuer wurde von der freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Allein der Sachschaden am Auto des Unfallverursachers wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.