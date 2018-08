Wiesenbach. (pol/rl) Am Dienstag war gegen 16.15 Uhr ein 55-jähriger Motorradfahrer auf der Dürerstraße bergauf unterwegs. In der scharfen Kurve an der Einmündung zur "Röse" kam ihm plötzlich ein dunkelblauer Mercedes SLK auf seiner Fahrbahn entgegen. Der 55-Jährige bremste, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Autofahrerin fuhr einfach weiter.

Die Fahrerin soll eine etwa 60 Jahre alte Frau sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die SLK-Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/92540 in Verbindung zu setzen.