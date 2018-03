Wiesenbach. (pol/van) Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Sonntagnachmittag ereignet, wie die Polizei mitteilt. Eine 48-Jährige soll kurz vor 15 Uhr mit ihrem Skoda aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Deywiesenstraße auf die Rosenstraße gefahren sein. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer 44-jährigen VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 20.000 Euro.