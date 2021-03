Walldorf. (pol/ppf) Ein mit dem "Keyless Go"-System ausgestatteter 3er-BMW mit dem Kennzeichen HD-AN 786 wurde in der Nacht zum Donnerstag in der "Walzrute" entwendet. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde das Fahrzeug am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 2 Uhr von einem Unbekannten gestohlen.

Über den Verbleib des über 30.000 Euro teuren Fahrzeuges ist bislang noch nichts bekannt, schreibt die Polizei in einer Meldung. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Hinweise an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444.