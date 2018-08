Heidelberg/Dossenheim. (pol/rl) Mehrere Fußgänger erfasste beinahe ein Ford-Fahrer am Freitagmorgen. Laut Polizeibericht war derWagen zunächst verbotenerweise in Heidelberg-Handschuhsheim mitten durch die Straßenbahn-Haltestelle "Burgstraße" in der Dossenheimer Landstraße gefahren. Beim Wiedereinscheren auf die Straße nahm er einem grünen Kastenwagen die Vorfahrt, dessen Fahrer per Vollbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern konnte.

Danach fuhr der Ford nach Dossenheim und raste hier durch die Friedrichstraße, wo er beinahe zwei Schulkinder erfasste. Eines der Kinder wurde leicht verletzt, als es beim Ausweichen von seinem Roller stürzte. Anschließend bog der Autofahrer in die Bahnhofstraße, wo eine ältere Frau mit einem Rollator unterwegs war. Auch hier fehlte nicht viel und die Frau wäre von dem Wagen erfasst worden.

Info: Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, insbesondere das gestürzte Kind, sich unter der 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.