Sandhausen. (pol/rl) Mehrere geparkte Autos wurden in der Nacht zum Samstag in Sandhausen beschädigt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bei einem Opel Corsa, der auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Heidenäckerstraße stand, waren die Front- und Heckscheibe eingeschlagen worden, die Außenspiegel abgetreten und die Frontscheinwerfer zerstört worden.

Ein Anwohner hatte gegen 3 Uhr laute Geräusche wahrgenommen und kurz darauf einen Mann aus Richtung Kindergarten kommend schnellen Schrittes die Straße "Im Heckgarten" gehen sehen. Am Morgen dann gegen 7 Uhr entdeckte er dann auch das demolierte Auto und verständigte die Polizei.

In der Straße "Im Heckengarten" waren zudem bei einem Fiat und einem Mercedes jeweils die linken Außenspiegel abgetreten worden.

Der Mann, den der Zeuge gegen 3 Uhr gesehen hatte soll eine weiße Basecap aufgehabt haben und außerdem helle Kleidung (weiß und grau) getragen haben.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0 zu melden.