Wiesenbach. (pol/gun) Ein 23-jähriger Autofahrer geriet am Sonntag kurz vor 17 Uhr auf der Straße In der Au in einer Rechtskurve nach links und kollidierte mit dem Wagen einer entgegenkommenden Autofahrerin. Das meldet die Polizei.

Die Frau kam mit leichten Verletzungen in eine Heidelberger Klinik. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Dem 23-jährigen Unfallverursacher wurden bei einer Blutprobe über 1,6 Promille nachgewiesen, woraufhin die Polizei seinen Führerschein einbehielt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.