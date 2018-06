Nußloch. (pol/mare) Ein 27-jähriger Mann wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf einem Privatgelände in Nußloch schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann wollte auf einem Anwesen in der Mühlstraße mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann losfahren, hatte jedoch vergessen, am Anhänger die Bremse zu lösen. Er stieg daraufhin aus und öffnete die Bremse, woraufhin sich das Gespann aufgrund der eingelegten Fahrstufe in Bewegung setzte.

Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, wurde der Mann zwischen dem Fahrzeug und einem weiteren auf dem Grundstück abgestellten Anhänger eingeklemmt.

Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keinen weiteren Informationen vor.