Dossenheim. (pol/mare) Am Montag kurz vor 11 Uhr kollidierte in der Schwabenheimer Straße in Dossenheim ein 19-jähriger Radfahrer frontal mit dem Pkw eines 78-Jährigem und wurde hierbei schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der Radfahrer war zunächst auf einem Stichweg zu den Anwesen Schwabenheimer Straße 52-59 unterwegs und fuhr über einen abgesenkten Bordstein auf die Schwabenheimer Straße ein. Hier missachtete er die Vorfahrt des 78-Jährigen, der die Schwabenheimer Straße mit seinem Opel Zafira befuhr.

Der 19-jährige Radfahrer wurde bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt, notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Zafira wurde totalbeschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.