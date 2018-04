Bammental. (pol/van) Am Montag ging Beamten des Polizeireviers Neckargemünd ein 17-Jähriger ohne Führerschein ins Netz. Der junge Mann war in der Nacht, kurz vor 2 Uhr, mit einem Citroen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße unterwegs, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde und ihn stoppte.

Im Wagen saßen der 17-Jährige und ein 20-Jähriger. Hinter dem Steuer saß allerdings der Jüngere der beiden, der den Beamten sofort gegenüber zu verstehen gab, keinen Führerschein zu besitzen. Er hatte sich offenbar ohne deren Wissen am Sonntagabend den Wagen seiner Mutter geschnappt. Außerdem hatte der Jugendliche Alkohol getrunken. Ein Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt und erschienen auf der Dienststelle. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.