Schönau. (pol/rl) Zu einem Zusammenstoß eines Renaults mit einem Ford Fiesta kam es in der Weinheimer Straße am Donnerstagmorgen. Der Renault-Fahrer einer Schülerbeförderung war mit zwei Schülern kurz nach 7 Uhr von Altneudorf kommend in Richtung Schönau unterwegs. Am Ortseingang von Schönau musste der Fahrer wegen geparkter Fahrzeuge abbremsen, was die nachfolgende 18-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin zu spät bemerkte und auf den Renault fuhr.

Die 18-Jährige und der 56-Jährige nach der Erstversorgung ins Eberbacher Krankenhaus. Der zehnjährige Junge klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen und wurde seiner Mutter übergeben. Das Mädchen im Renault blieb unverletzt und wurde von einem Ersatzfahrer in die Schule gebracht.

Der Ford Fiesta wurde in Eigenregie von der Unfallstelle abtransportiert. Insgesamt entstand ein Schaden von über 6000 Euro.