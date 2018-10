Eppelheim. (pol/rl) In der Nacht zum Sonntag beschädigten offenbar Einbrecher die Fensterscheibe des Gisela-Mierke-Bads in der Justus-von-Liebig-Straße. Die Täter schlugen die Scheibe einer Herrentoilette in der Nähe des Eingangsbereichs ein. Dabei ging jedoch nur eine der beiden Doppelglasscheiben zu Bruch, sodass die mutmaßlichen Einbrecher nicht in das Bad gelangten. Warum die Täter von der weiteren Tatausführung abließen, ist noch unklar.

In der Nacht zum 12. August, einem Sonntag, war bereits im Restaurant "Classic Arena" im gleichen Gebäude eingebrochen worden. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang.

Laut Polizei wurde die Scheibe zwischen 20 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Sonntag zertrümmert. Wem in dieser Zeit etwas auffiel, dass mit der Tat zu tun haben könnte, wird gebeten, sich unter der 06221/3418-0 an das Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden.