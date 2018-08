Oftersheim. (pol/mare) Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte Dienstagnacht gegen 2.55 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer im Ausfahrtsbereich der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost. Das berichtet die Polizei.

Der Fahrer mit seiner Suzuki GSX-R 600 fuhr auf der Autobahn A5 in nördlicher Richtung, als er in der Ausfahrt der Rastanlage ins Schleudern kam und die Kontrolle verlor. Er stürzte rechts in den Grünstreifen.

Dabei wurde er schwer verletzt und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.