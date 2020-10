Nußloch. (pol/mün) Am späten Mittwochvormittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Nußlocher Kurpfalzstraße gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Der Brand war kurz vor 11 Uhr nach den derzeitigen Erkenntnissen auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatte sich niemand im Gebäude aufgehalten. Während der Löscharbeiten war die Kurpfalzstraße gesperrt.

Der Sachschaden lässt sich momentan noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch mehrere zehntausend Euro betragen. Die Dachgeschosswohnung ist unbewohnbar. Die Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Mittwoch, 21. Oktober 2020, 12.12 Uhr