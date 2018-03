Neckarsteinach (pol) Etwa drei Festmeter Buchenholz stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag, 25./26. Januar) von einem Gartengrundstück "Am Vogelsang". Neben dem Dienbstahl begingen die Täter auch noch eine Sachbeschädigung: die Plane eines dort abgestellten Anhängers war in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei in Hirschhorn hat die Ermittlungen des Neckarsteinacher Falles übernommen. Die Beamten bitten, alle Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06272/9305-0 an sie zu richten.