Neckarsteinach. (pol/lyd) Am Sonntagmorgen wurden die Feuerwehren der Stadt Neckarsteinach zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Neckargemünder Straße alarmiert. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilt, brannte eine Heizung in einem Zimmer.

Das Feuer wurde weitgehend vor Ankunft durch eine Bewohnerin gelöscht. Die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten ausführen und das Objekt belüften.

Die Bewohnerin, die versucht hatte, das Feuer zu löschen, wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 9 Uhr beendet.