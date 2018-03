Neckargemünd/Meckesheim. (pol/mare) Am Mittwoch und Donnerstag haben "falsche Polizeibeamte" in bislang acht der Polizei gemeldeten Fällen in Meckesheim und Neckargemünd Telefon-Terror betrieben. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach hätten die Betrüger versucht, ältere Bewohner in auszufragen. In allen Fällen wurde vorgegeben, ein Polizeibeamter des Polizeireviers Sinsheim oder auch des Raubdezernates Heidelberg zu sein. Man habe zwei junge Männer festgenommen, die auf einem Zettel die Adresse der Angerufenen notiert hätten. Anschließend wurde versucht, die Personen über Schmuck und Geldwerte auszufragen.

Alle Opfer reagierten aber richtig und beherzigten die Tipps der Polizei, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei. In mehreren Fällen wurde diesmal die Telefonnummer 00 49 62 21 / 99 17 01 generiert und im Display angezeigt. Tatsächlich handelt es sich bei der Telefonnummer um einen Anschluss beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Cash-Down übernommen.

Weitere Information und Tipps unter www.polizei-beratung.de